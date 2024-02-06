Отдала санаторий на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн частному предпринимателю: прокуратура сообщила о подозрении госрегистратору в Одесской области
Киев • УНН
Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении государственному регистратору за незаконную регистрацию права собственности на имущество стоимостью 1 млрд грн, принадлежащее объединению санаториев.
Руководство Одесской областной прокуратуры сообщило о подозрении государственному регистратору, которая в 2019 году без наличия правовых оснований зарегистрировала за частным предприятием право собственности на имущество объединения санаторно-курортных учреждений на курорте "Куяльник". В результате таких действий законному владельцу имущества нанесен около 1 млрд грн ущерба. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Мероприятия по разоблачению уголовного правонарушения осуществлялись прокурорами Суворовской окружной прокуратуры города Одессы совместно с сотрудниками Одесского управления стратегических расследований ДВР НПУ при оперативном сопровождении УСБУ в Одесской области.
"Ранее суд удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры и вернул в государственную собственность имущественный комплекс на курорте "Куяльник" площадью более 100 000 м кв. В настоящее время прокуратурой обеспечено исполнение судебного решения, а право собственности на указанный объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины", - сообщили в прокуратуре.
Тем временем участница схемы, по которой одесский областной онкоцентр отошел в частные руки на 49 лет аренды, остается безнаказанной. Речь об экс-чиновнице Одесской обладминистрации Наталье Одарий-Захарьевой, которая после увольнения трудоустроилась советницей министра здравоохранения Виктора Ляшко.
УНН сообщал, как в разгар войны, в 2022 году Одарий-Захарева вместе с Одесским облсоветом решили отдать в аренду три корпуса химиотерапии областного онкоцентра, где пациенты проходили бесплатное лечение. Осенью прошлого года онкоцентр удалось отвоевать и вернуть в собственность громады. Поэтому, пациенты имеют возможность и в дальнейшем проходить свое лечение. Однако участники схемы до сих пор не наказаны.
Отдала санаторий на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд грн частному предпринимателю: прокуратура сообщила о подозрении госрегистратору в Одесской области
Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении государственному регистратору за незаконную регистрацию права собственности на имущество стоимостью 1 млрд грн, принадлежащее объединению санаториев.
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