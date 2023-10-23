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Медична мафія зазіхнула на онкоцентр Одещини: у приватні руки відійшли три корпуси хіміотерапії за сприяння радниці міністра Ляшка

Київ • УНН

 • 541916 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. 14 вересня минулого року, 203-день кровопролитної війни росії проти України - саме цього дня на той час ще керівник одеського обласного протипухлинного центру Вʼячеслав Полясний отримує привабливу пропозицію від ТОВ «БМТ Україна». Останні пропонують надати їм в оренду один з корпусів онкоцентру, площею 700 кв. метрів на 5 років. Функціонер Полясний пропозицію акцептує, але за сприяння облради і екс-чиновниці обласної адміністрації приватна компанія отримує вже не 700 кв. м, а понад 2000, і не на 5 років, а на 49. Про чергову оборудку Одеської обласної ради - далі в матеріалі УНН.

Медична мафія зазіхнула на онкоцентр Одещини: у приватні руки відійшли три корпуси хіміотерапії за сприяння радниці міністра Ляшка

Деталі

У жовтні минулого року очолювана Григорієм Діденком Одеська обласна рада включає згаданий корпус онкоцентру на 700 кв. м в перелік майна, яке передається в оренду на 5 років. Далі за справу береться тоді ще начальник профільного департаменту Одеської ОВА Наталія Одарій і за її сприяння в оренду вже передається не один корпус, а цілих три на загальну площу понад 2000 кв. м, і не на 5 років, а на 49.

При цьому, ФОП Лемза проводить експертну оцінку і встановлює вартість майна (три корпуси) - трохи більше 5 млн грн або 7355 грн за метр квадратний, що не відповідає реальній ринковій ціні. Орендна плата визначається для ТОВ «БМТ Україна» у сумі 154 тис. грн, але і вони не сплачуються з березня цього року, на що ані Одеська облрада, ані Одарій не реагують. Цікаво, що статутний фонд ТОВ «БМТ Україна» становить всього 10 тис. грн, а відтак компанія не зможе навіть покрити взяті на себе зобовʼязання по орендній платі.

З позитивного, Одарій була звільнена з посади Олегом Кіпером майже одразу після його призначення очільником адміністрації у травні цього року. Вʼячеслава Полясного трохи раніше звільнили депутати Одеської облради. Водночас наразі готуються матеріали до правоохоронних органів для притягнення обох до відповідальності у разі доведення вини.

З негативного, після звільнення з ОВА екс-чиновницю Одарій "підібрав" міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко і призначив своє радницею. Також згадані одеські ексчиновники встигли довести до кінця свій план і таки заключили договір оренди на три корпуси онкоцентру, де жителі Одещини, а також всього півдня України могли безкоштовно пройти хіміотерапію. Як наслідок, колапс у системі, величезні черги на хіміотерапію та збільшення летальних випадків через несвоєчасну допомогу. До того ж, нові орендарі, в особі «БМТ Україна», вимагають вигнати онкохворих з корпусів.

Втім, здаватися в онкоцентрі не збираються. Вже нова очільниця медзакладу Ольга Покітко обіцяє боротися за повернення корпусів для проведення хіміотерапії.

«Ми звернулися до очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та його першого заступника. Вони своєю чергою «підключили» правоохоронців. Мета у всіх одна - розірвати ці договори і повернути корпуси пацієнтам для безкоштовного лікування. Вони зараз знаходяться в цих корпусах і неможливо їх звідти забрати. Перше відділення у нас - хіміотерапія, а друге - паліативне відділення, де, вибачте, невиліковні пацієнти помирають. Ми не можемо їх звідти вигнати чи в поле вивезти. Дуже сподіваюся на оперативне вирішення цього питання», - зазначила в коментарі УНН Покітко.

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