Медицинская мафия посягнула на онкоцентр Одесской области: в частные руки отошли три корпуса химиотерапии при содействии советника министра Ляшко

Детали

В октябре прошлого года возглавляемый Григорием Диденко Одесский областной совет включает упомянутый корпус онкоцентра на 700 кв. м в перечень имущества, которое передается в аренду на 5 лет. Далее за дело берется тогда еще начальник профильного департамента Одесской ОГА Наталья Одарий и при ее содействии в аренду уже передается не один корпус, а целых три на общую площадь более 2000 кв. м, и не на 5 лет, а на 49.

При этом, ФЛП Лемза проводит экспертную оценку и устанавливает стоимость имущества (три корпуса) - чуть более 5 млн грн или 7355 грн за метр квадратный, что не соответствует реальной рыночной цене. Арендная плата определяется для ООО «БМТ Украина» в сумме 154 тыс. грн, но и они не уплачиваются с марта этого года, на что ни Одесский облсовет, ни Одарий не реагируют. Интересно, что уставный фонд ООО «БМТ Украина» составляет всего 10 тыс. грн, а значит компания не сможет даже покрыть взятые на себя обязательства по арендной плате.

Из положительного, Одарий была уволена с должности Олегом Кипером почти сразу после его назначения главой администрации в мае этого года. Вячеслава Полясного чуть раньше уволили депутаты Одесского облсовета. В то же время сейчас готовятся материалы в правоохранительные органы для привлечения обоих к ответственности в случае доказательства вины.

Из негативного, после увольнения из ОВА экс-чиновницу Одарий "подобрал" министр здравоохранения Виктор Ляшко и назначил своей советницей. Также упомянутые одесские экс-чиновники успели довести до конца свой план и таки заключили договор аренды на три корпуса онкоцентра, где жители Одесской области, а также всего юга Украины могли бесплатно пройти химиотерапию. Как следствие, коллапс в системе, огромные очереди на химиотерапию и увеличение летальных случаев из-за несвоевременной помощи. К тому же, новые арендаторы, в лице «БМТ Украина», требуют выгнать онкобольных из корпусов.

Впрочем, сдаваться в онкоцентре не собираются. Уже новая руководительница медучреждения Ольга Покитко обещает бороться за возвращение корпусов для проведения химиотерапии.

«Мы обратились к главе Одесской ОГА Олегу Киперу и его первому заместителю. Они в свою очередь «подключили» правоохранителей. Цель у всех одна - разорвать эти договоры и вернуть корпуса пациентам для бесплатного лечения. Они сейчас находятся в этих корпусах и невозможно их оттуда забрать. Первое отделение у нас - химиотерапия, а второе - паллиативное отделение, где, извините, неизлечимые пациенты умирают. Мы не можем их оттуда выгнать или в поле вывезти. Очень надеюсь на оперативное решение этого вопроса», - отметила в комментарии УНН Покитко.