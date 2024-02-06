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Віддала санаторій на курорті "Куяльник" вартістю близько 1 млрд грн приватному підприємцю: прокуратура повідомила про підозру держреєстратору на Одещині

Віддала санаторій на курорті "Куяльник" вартістю близько 1 млрд грн приватному підприємцю: прокуратура повідомила про підозру держреєстратору на Одещині

Київ • УНН

 • 28063 перегляди

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру державному реєстратору за незаконну реєстрацію права власності на майно вартістю 1 млрд грн, що належить об'єднанню санаторіїв.

Керівництво Одеської обласної прокуратури повідомило про підозру державному реєстратору, яка у 2019 році  без наявності правових підстав зареєструвала за приватним підприємством право власності на майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Внаслідок таких дій законному власнику майна завдано близько 1 млрд грн шкоди. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Заходи з викриття кримінального правопорушення здійснювалися прокурорами Суворовської окружної прокуратури міста Одеси спільно зі співробітниками Одеського управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ за оперативного супроводу УСБУ в Одеській області. 

"Раніше суд задовольнив позов Одеської обласної прокуратури та повернув у державну власність майновий комплекс на курорті "Куяльник" площею понад 100 000 м кв. На даний час прокуратурою забезпечено виконання судового рішення, а право власності на вказаний об’єкт зареєстровано за державою в особі Фонду державного майна України", - повідомили в прокуратурі.

Тим часом учасниця схеми, за якої одеський обласний онкоцентр відійшов у приватні руки на 49 років оренди, залишається безкарною. Мова про екс-чиновницю Одеської обладміністрації Наталію Одарій-Захарʼєву, яка після звільнення працевлаштувалася радницею міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.

УНН повідомляв, як в розпал війни, у 2022 році Одарій-Захарєва разом з Одеською облрадою вирішили віддати в оренду три корпуси хіміотерапії обласного онкоцентру, де пацієнти проходили безкоштовне лікування. Восени минулого року онкоцентр вдалося відвоювати та повернути у власність громади. Тож, пацієнти мають можливість і надалі проходити своє лікування. Проте учасники схеми досі не покарані.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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