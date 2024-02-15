Одержання 55 тис. доларів хабара: посадовій особі податкової з Харківщини повідомили про підозру
Київ • УНН
Посадовиці Державної податкової служби у Харківській області повідомлено про підозру у підбурюванні до дачі хабара та вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 55 000 доларів від представника юридичної особи.
Посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області Тетяні Горбань повідомили про підозру у підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду, передає УНН.
"15 лютого 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у підбуренні до надання та одержанні неправомірної вигоди посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області, яку напередодні викрили на отриманні 55 тис. доларів США від представника юридичної особи", - повідомили в САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про начальницю відділу перевірок у сфері матеріального виробництва ГУ ДПС у Харківській області Тетяну Горбань.
Дії особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
"У межах досудового розслідування встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду керівнику ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства", - зазначається в повідомленні.
Крім того, як заявляє САП, з’ясувалося, що протягом січня – лютого поточного року посадовець висловила прохання надати їй 150 тис. доларів США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.
Наразі особу затримано в порядку зі ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
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