Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области Татьяне Горбань сообщили о подозрении в подстрекательстве к подкупу и просьбе предоставить неправомерную выгоду, передает УНН.

"15 февраля 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению и получении неправомерной выгоды должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области, которую накануне разоблачили на получении 55 тыс. долларов США от представителя юридического лица", - сообщили в САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о начальнице отдела проверок в сфере материального производства ГУ ГНС в Харьковской области Татьяне Горбань.

Действия лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

"В рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо налоговой службы подстрекало представителя частного общества предоставить неправомерную выгоду руководителю ГУ ГНС в Харьковской области за содействие в принятии решения об исключении общества из перечня плательщиков, которые соответствуют критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого общества", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как заявляет САП, выяснилось, что в течение января - февраля текущего года чиновник выразила просьбу предоставить ей 150 тыс. долларов США за совершение действий в интересах ряда обществ, в частности во время проведения подчиненным ей отделом проверки относительно правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.

Сейчас лицо задержано в порядке со ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Дополнение

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