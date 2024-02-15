Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  68764 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  163044 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  197519 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  169865 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  168605 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  194437 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  237987 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242493 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227862 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326454 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 14:36  •  5130 просмотра

Read in English

Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.

Должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области Татьяне Горбань сообщили о подозрении в подстрекательстве к подкупу и просьбе предоставить неправомерную выгоду, передает УНН.

"15 февраля 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению и получении неправомерной выгоды должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области, которую накануне разоблачили на получении 55 тыс. долларов США от представителя юридического лица", - сообщили в САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о начальнице отдела проверок в сфере материального производства ГУ ГНС в Харьковской области Татьяне Горбань.

Действия лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

"В рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо налоговой службы подстрекало представителя частного общества предоставить неправомерную выгоду руководителю ГУ ГНС в Харьковской области за содействие в принятии решения об исключении общества из перечня плательщиков, которые соответствуют критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого общества", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как заявляет САП,  выяснилось, что в течение января - февраля текущего года чиновник выразила просьбу предоставить ей 150 тыс. долларов США за совершение действий в интересах ряда обществ, в частности во время проведения подчиненным ей отделом проверки относительно  правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов.

Сейчас лицо задержано в порядке со ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Дополнение

Руководительнице аппарата Харьковской ОВА объявили о подозрении в хищении 15 млн гривен при закупке гуманитарки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Одержання 55 тис. доларів хабара: посадовій особі податкової з Харківщини повідомили про підозру
Receiving USD 55 thousand bribe: tax official from Kharkiv region is served a notice of suspicion
Новости по теме

Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.

Криминал и ЧП •   •  5130 просмотра
Получение 55 тыс. долларов взятки: должностному лицу налоговой с Харьковщины сообщили о подозрении

Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов

Эминем выступит сопродюсером документального фильма "Stans" о суперфанах, который исследует отношения между артистами и их самыми преданными поклонниками на примере его культовой песни 2000 года и его собственных фанатов.

Культура •   •  5983 просмотра
Эминем станет сопродюсером документального фильма о культуре суперфанатов

В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек

В 2024 году выборы состоятся в более чем 50 странах, поэтому в этом году более 2 миллиардов избирателей будут выбирать свои правительства. В частности крупные выборы планируются в Индии, Европейском Союзе, россии, Иране и Соединенных Штатах.

Политика •   •  7511 просмотра
В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек

Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА

Три человека пострадали в Хмельницкой области Украины после того, как российские войска совершили ракетный обстрел, который повредил инфраструктуру и жилые дома.

Война •   •  9530 просмотра
Три человека пострадали в результате утренней атаки рф на Хмельницкую область - ОВА

Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны

Греция хочет активно участвовать в восстановлении Украины и внести значительный вклад.

Война •   •  11903 просмотра
Греция хочет играть активную роль в восстановлении Украины - глава МЗС страны

На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис

Гуманитарный кризис на оккупированных территориях Донецкой области обостряется из-за высокого уровня безработицы, дефицита лекарств и товаров первой необходимости, перебоев с электро- и газоснабжением.

Война •   •  9990 просмотра
На оккупированных территориях Донетчины обостряется гуманитарный кризис

Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ

Украинский экспорт зерна вырос на 16% в 2023 году до 44,8 млн тонн, при этом ЕС остается главным направлением для экспорта.

Экономика •   •  9349 просмотра
Экспорт украинского зерна в прошлом году вырос на 16%, больше всего импортировали Испания, Китай и Румыния - анализ

Топливо в ближайшее время может вырасти в цене на 2 грн за литр - эксперт

По словам эксперта топливного рынка, цены на топливо в Украине могут вырасти на 2 гривны за литр в ближайшие 2-3 недели, если мировая ситуация не изменится.

Экономика •   •  10369 просмотра
Топливо в ближайшее время может вырасти в цене на 2 грн за литр - эксперт

Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом

Airbus объявил о планах заменить семейство A320 новыми моделями самолетов, работающих на водороде и устойчивом топливе, к середине 2030-х годов.

Технологии •   •  8715 просмотра
Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом

Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Премьер-министр Шмыгаль и его польский коллега Туск обсудили поиск решения для поддержки украинских фермеров на границе без ущерба для польских фермеров.

Война •   •  14831 просмотра
Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение