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Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение

Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 17:54  •  7876 просмотра

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Заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и местному депутату сообщено о подозрении в махинациях с медицинскими закупками на сумму более 650 тыс. грн взятки.

Заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату, уличенных в даче взятки за махинации в медицинских закупках, сообщили о подозрении. Об этом рассказали в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

20 февраля 2024 года по поручению руководителя САП прокурор в уголовном производстве сообщил о подозрении заместителю председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета) и депутату указанного совета, которых разоблачили накануне на предоставлении неправомерной выгоды. Общая сумма, которая была задокументирована правоохранителями, составляет более 650 тыс. грн.

- сообщили в САП.

Детали

Также под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении и помощнику заместителя председателя Запорожского областного совета.

- добавили в прокуратуре.

Действия чиновников квалифицировали следующим образом:

заместителя председателя Запорожского облсовета - по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;

его помощника -  ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;

депутата указанного облсовета - ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По данным следствия схему организовал заместитель председателя Запорожского облсовета. Он взял на себя общее руководство, разработку и коммуникацию с заказчиком, а также привлек к реализации своих замыслов местного депутата и его помощника. Для реализации сделки чиновник также задействовал свои связи с правоохранителями.

Лицо использовало свои личные связи, в том числе и в правоохранительных органах.  Депутат Запорожского областного совета в соответствии с распределением ролей выступал исполнителем преступлений, а помощник - привлечен как соучастник. 

- отметили в прокуратуре.

Правоохранители подсчитали, что в течение июля 2023 года - февраля 2024 года по схеме придуманной заместителем председателя Запорожского облсовета взятки передавали 4 раза.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на СБУ и САП о том, что заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и местного депутата уличили в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ПолитикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
zaporozheЗапорожье
Махінації на медичних закупівлях: двом депутатам Запорізької облради та помічнику одного з них оголосили підозру
Fraud in medical procurement: two deputies of Zaporizhzhia regional council and an assistant to one of them are served suspicion notices
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Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение

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