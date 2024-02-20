Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение

Заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату, уличенных в даче взятки за махинации в медицинских закупках, сообщили о подозрении. Об этом рассказали в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

20 февраля 2024 года по поручению руководителя САП прокурор в уголовном производстве сообщил о подозрении заместителю председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета) и депутату указанного совета, которых разоблачили накануне на предоставлении неправомерной выгоды. Общая сумма, которая была задокументирована правоохранителями, составляет более 650 тыс. грн. - сообщили в САП.

Детали

Также под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении и помощнику заместителя председателя Запорожского областного совета. - добавили в прокуратуре.

Действия чиновников квалифицировали следующим образом:

заместителя председателя Запорожского облсовета - по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;

его помощника - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;

депутата указанного облсовета - ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По данным следствия схему организовал заместитель председателя Запорожского облсовета. Он взял на себя общее руководство, разработку и коммуникацию с заказчиком, а также привлек к реализации своих замыслов местного депутата и его помощника. Для реализации сделки чиновник также задействовал свои связи с правоохранителями.

Лицо использовало свои личные связи, в том числе и в правоохранительных органах. Депутат Запорожского областного совета в соответствии с распределением ролей выступал исполнителем преступлений, а помощник - привлечен как соучастник. - отметили в прокуратуре.

Правоохранители подсчитали, что в течение июля 2023 года - февраля 2024 года по схеме придуманной заместителем председателя Запорожского облсовета взятки передавали 4 раза.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на СБУ и САП о том, что заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и местного депутата уличили в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.