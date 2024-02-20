Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение
Киев • УНН
Заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и местному депутату сообщено о подозрении в махинациях с медицинскими закупками на сумму более 650 тыс. грн взятки.
Заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату, уличенных в даче взятки за махинации в медицинских закупках, сообщили о подозрении. Об этом рассказали в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
20 февраля 2024 года по поручению руководителя САП прокурор в уголовном производстве сообщил о подозрении заместителю председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета) и депутату указанного совета, которых разоблачили накануне на предоставлении неправомерной выгоды. Общая сумма, которая была задокументирована правоохранителями, составляет более 650 тыс. грн.
Детали
Также под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении и помощнику заместителя председателя Запорожского областного совета.
Действия чиновников квалифицировали следующим образом:
заместителя председателя Запорожского облсовета - по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;
его помощника - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;
депутата указанного облсовета - ч. 4 ст. 369 УК Украины.
По данным следствия схему организовал заместитель председателя Запорожского облсовета. Он взял на себя общее руководство, разработку и коммуникацию с заказчиком, а также привлек к реализации своих замыслов местного депутата и его помощника. Для реализации сделки чиновник также задействовал свои связи с правоохранителями.
Лицо использовало свои личные связи, в том числе и в правоохранительных органах. Депутат Запорожского областного совета в соответствии с распределением ролей выступал исполнителем преступлений, а помощник - привлечен как соучастник.
Правоохранители подсчитали, что в течение июля 2023 года - февраля 2024 года по схеме придуманной заместителем председателя Запорожского облсовета взятки передавали 4 раза.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Ранее УНН писал со ссылкой на СБУ и САП о том, что заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и местного депутата уличили в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.
Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение
Заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и местному депутату сообщено о подозрении в махинациях с медицинскими закупками на сумму более 650 тыс. грн взятки.
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