Махинации на медицинских закупках: суд отправил под стражу заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата
Киев • УНН
Суд взял под стражу заместителя председателя Запорожского областного совета и местного депутата по обвинению в махинациях с медицинскими закупками.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату, уличенных в даче взятки за махинации в медицинских закупках, сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и применил к заместителю председателя Запорожского областного совета и местному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн и 1 млн грн соответственно.
К помощнику заместителя председателя применен круглосуточный домашний арест.
Как отмечается, следствие задокументировало 4 эпизода противоправной деятельности указанных лиц, а именно 4 передачи денежных средств на общую сумму более 650 тыс. грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Досудебное расследование продолжается.
Ранее УНН писал со ссылкой на СБУ и САП о том что заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и местного депутата уличили в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки. 20 февраля им сообщили о подозрении.
Махинации на медицинских закупках: суд отправил под стражу заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата
Суд взял под стражу заместителя председателя Запорожского областного совета и местного депутата по обвинению в махинациях с медицинскими закупками.
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