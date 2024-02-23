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Махинации на медицинских закупках: суд отправил под стражу заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата

Махинации на медицинских закупках: суд отправил под стражу заместителя председателя Запорожского облсовета и местного депутата

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 11:26  •  9152 просмотра

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Суд взял под стражу заместителя председателя Запорожского областного совета и местного депутата по обвинению в махинациях с медицинскими закупками.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения  заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату, уличенных в даче взятки за махинации в медицинских закупках, сообщает УНН со ссылкой на САП. 

Детали 

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и применил к заместителю председателя Запорожского областного совета и местному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн и 1 млн грн соответственно.

К помощнику заместителя председателя применен круглосуточный домашний арест.

Как отмечается, следствие задокументировало 4 эпизода противоправной деятельности указанных лиц, а именно 4 передачи денежных средств на общую сумму более 650 тыс. грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). 

Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНН писал со ссылкой на СБУ и САП о том что заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и местного депутата уличили в получении взяток в обмен на содействие определенным компаниям в выигрыше контрактов на медицинские закупки.  20 февраля им сообщили о подозрении

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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