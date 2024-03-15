Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибло уже 535 детей

Уже 535 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии рф, более 1257 получили ранения различной степени тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Более 1792 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 15 марта 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 535 детей погибли и более 1257 получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении.

Генпрокуратура отмечает, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 524, Харьковской - 338, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 123, Николаевской - 101, Запорожской - 100.

В то же время, в течение последних суток пострадали двое детей.

14 марта в результате обстрела армией рф Никополя Днепропетровской области пострадал 7-летний мальчик.

14 марта из-за вражеского обстрела с. Мазуровка Тульчинского района Винницкой области травмирован 17-летний парень.

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