Украина вернула еще троих детей из российской оккупации

На Херсонщине из российской оккупации удалось вернуть еще трех украинских детей. Об этом рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Tekegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, это стало возможным благодаря благотворительной организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, а также службе по делам детей.

На подконтрольную Украине территорию вернули опекунскую семью, в которой воспитываются 3 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Два мальчика и девочка, в возрасте от 11 до 17 лет. - рассказал председатель ОВА.

Отмечается, что на оккупированной территории дети принудительно были вынуждены посещать российскую школу. За отказ матери угрожали, что заберут детей.

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Из-за давления и преследования россиян, семья почти не выходила из дома и жила в постоянном стрессе.

Сейчас мать с детьми ждет реабилитация. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 38 детей из Херсонской области - подытожил председатель Херсонской ОГА.

Напомним

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