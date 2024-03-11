кремль создает систему "перевоспитания" депортированных в россию украинских детей - росСМИ

российские власти создают систему "перевоспитания" и цифрового контроля над детьми, незаконно вывезенными из Украины в россию после начала полномасштабной войны. Кремль пытается сформировать у них "российскую идентичность". Об этом говорится в расследовании одного из российских изданий, передает УНН.

Точное количество украинских детей, насильно вывезенных за время войны в россию, неизвестно - по данным Киева, речь идет почти о 20 тысячах. российские чиновники уговаривают украинцев забыть о родине - и убеждают, что родители никогда не приедут, чтобы забрать их домой. Власти уверены, что смогут "перевоспитать" украденных детей, - говорится в публикации.

Детали

В министерстве образования россии составляют методическую базу по "индоктринации" украинских детей. В этом корпусе документов говорится о том, что среди украинских подростков распространена "деструктивная идеология".

Издание отмечает, что вывезенных из Украины детей в министерстве образования боятся. Между собой сотрудники ведомства, даже на уровне руководства, иногда называют этих подростков "потенциальными террористами", которые "могут начать противодействовать" российским властям.

Уполномоченная по правам детей при президенте россии мария львова-белова настаивает, что россияне не могут усыновить ребенка из "новых регионов". "Только опека или приемная семья" (чтобы ребенка можно было вернуть родным), уверяет она. Это не правда.

В структуре Минобразования работает Федеральный подростковый центр (ФЦ РПСП), который координирует идеологическую работу с подростками вне школ. Только командировочные расходы сотрудников ФЦ РПСП составляют миллионы рублей: на эти деньги проводятся "интеграционные интенсивные" для подростков.

Дополнение

Также отмечается, что центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (АНО ЦИСМ) - айти-компания, основанная по поручению путина и получившая миллиарды рублей из бюджета, - следит за украинскими детьми в интернете. Ее разработки, вероятно, позволяют "деанонимизировать" страницу любого ребенка и проанализировать ее вплоть до лайков - в результате ребенку присваивается "коэффициент деструктивности" и "коэффициент оппозиционности".

Напомним

Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.