Комітет ООН закликав росію назвати точну кількість дітей, насильно вивезених з України, та надати їх місцезнаходження

Комітет ООН з прав дитини закликав росію припинити примусове переміщення дітей з окупованих районів України в порушення міжнародного права і повернути їх до своїх сімей. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У доповіді щодо росії комітет ООН з прав дитини заявив, що російська влада повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати і повернути.

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Комітет також заявив, що росія повинна забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена свого українського громадянства, і щоб їхня ідентичність, ім'я та родинні зв'язки були збережені.

Голова комітету Енн Скелтон заявила, що минулого місяця у Женеві представники комітету обговорили питання вивезення українських дітей з російською делегацією.

Під час діалогу ми часто помічали, що ми використовуємо одну термінологію, а вони – іншу. Ми вживали слово "усиновлення", а вони заперечували, що це усиновлення, і говорили про "виховання дітей" - сказала вона.

За її словами, делегація визнала, що багато дітей отримали російське громадянство, що, на її думку, означає, що ці діти втрачають свою ідентичність і отримують російську ідентичність.

Контекст

Близько 20 тисяч українських дітей були вивезені до росії без згоди їхніх родин або опікунів. У березні минулого року МКС видав ордери на арешт путіна і уповноваженої з прав дитини в росії марії львової-бєлової за звинуваченням у незаконній депортації дітей з України.

Головний прокурор МКС заявив, що росія вивезла "щонайменше сотні" дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованих регіонах України, і що багато з них були віддані на усиновлення.

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