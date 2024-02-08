Комітет ООН закликав росію назвати точну кількість дітей, насильно вивезених з України, та надати їх місцезнаходження

ukenru
19:41 • 38009 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88184 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111940 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114069 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228375 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155298 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145887 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132312 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121661 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112847 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
75 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124430 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130234 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134491 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110227 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52069 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228376 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384523 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439906 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448339 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111941 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130234 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124430 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98344 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107652 перегляди
Актуальне
Комітет ООН закликав росію назвати точну кількість дітей, насильно вивезених з України, та надати їх місцезнаходження

Комітет ООН закликав росію назвати точну кількість дітей, насильно вивезених з України, та надати їх місцезнаходження

Київ • УНН

 • 25336 перегляди

Комітет ООН з прав дитини закликав росію припинити примусове вивезення українських дітей та повернути їх до своїх родин. російська влада повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати і повернути.

Комітет ООН з прав дитини закликав росію припинити примусове переміщення дітей з окупованих районів України в порушення міжнародного права і повернути їх до своїх сімей. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У доповіді щодо росії комітет ООН з прав дитини заявив, що російська влада повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати і повернути.

Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей02.02.24, 22:19 • 33057 переглядiв

Комітет також заявив, що росія повинна забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена свого українського громадянства, і щоб їхня ідентичність, ім'я та родинні зв'язки були збережені.

Голова комітету Енн Скелтон заявила, що минулого місяця у Женеві представники комітету обговорили питання вивезення українських дітей з російською делегацією.

Під час діалогу ми часто помічали, що ми використовуємо одну термінологію, а вони – іншу. Ми вживали слово "усиновлення", а вони заперечували, що це усиновлення, і говорили про "виховання дітей"

- сказала вона.

За її словами, делегація визнала, що багато дітей отримали російське громадянство, що, на її думку, означає, що ці діти втрачають свою ідентичність і отримують російську ідентичність.

Контекст

Близько 20 тисяч українських дітей були вивезені до росії без згоди їхніх родин або опікунів. У березні минулого року МКС видав ордери на арешт путіна і уповноваженої з прав дитини в росії марії львової-бєлової за звинуваченням у незаконній депортації дітей з України.

Головний прокурор МКС заявив, що росія вивезла "щонайменше сотні" дітей з дитячих будинків та інтернатів в окупованих регіонах України, і що багато з них були віддані на усиновлення.

ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей рф геноцидом25.01.24, 12:58 • 26078 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
zhenevaЖенева
reutersReuters
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74