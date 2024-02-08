Комитет ООН призвал россию назвать точное количество детей, насильно вывезенных из Украины, и предоставить их местонахождение
Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.
НБУ прорабатывает вопрос об ограничении карточных переводов - Рожкова
Национальный банк рассматривает возможность ограничения карточных переводов и снятия наличных для сокращения теневых платежей.
Обеспечит лекарствами почти 30 тысяч украинцев: в Черкасской области заработала мобильная аптека
В Черкасской области запустили мобильную аптеку, что обеспечить лекарствами около 27 500 человек в 36 селах. Также планируется еще один мобильный аптечный пункт, что позволит в 2-3 раза увеличить обеспечение лекарствами сельское население области
Байден снова оговорился: на этот раз перепутал бывших канцлеров Германии
Байден второй раз за неделю оговорился, перепутав бывших канцлеров Германии, пересказывая разговор с саммита G7 2021 года.
Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины
Зеленский и Залужный обсудили обновление Вооруженных сил Украины и их руководства.
На парковке торгового центра Дарницкого района водитель микроавтобуса наехал на женщину, которая погибла на месте
Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, во время которого микроавтобус, двигавшийся задним ходом на парковке торгового центра в Киеве, сбил женщину. Пострадавшая погибла на месте происшествия.
"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами
В Винницкой области правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который пытался незаконно продать автомат Калашникова и патроны к нему.
На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС
Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.
Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.
Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения
Украина и Дания подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения, включая улучшение доступа, регулирование лекарственных средств и борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам.