Комитет ООН призвал россию назвать точное количество детей, насильно вывезенных из Украины, и предоставить их местонахождение

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  101339 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  110767 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  113775 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  142071 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  158756 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  185290 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  235220 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  252929 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234100 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252850 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
zhenevaЖенева
reutersReuters
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Комитет ООН призвал россию назвать точное количество детей, насильно вывезенных из Украины, и предоставить их местонахождение

Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.

Война •   •  11399 просмотра
Комитет ООН призвал россию назвать точное количество детей, насильно вывезенных из Украины, и предоставить их местонахождение

НБУ прорабатывает вопрос об ограничении карточных переводов - Рожкова

Национальный банк рассматривает возможность ограничения карточных переводов и снятия наличных для сокращения теневых платежей.

Экономика •   •  12842 просмотра
НБУ прорабатывает вопрос об ограничении карточных переводов - Рожкова

Обеспечит лекарствами почти 30 тысяч украинцев: в Черкасской области заработала мобильная аптека

В Черкасской области запустили мобильную аптеку, что обеспечить лекарствами около 27 500 человек в 36 селах. Также планируется еще один мобильный аптечный пункт, что позволит в 2-3 раза увеличить обеспечение лекарствами сельское население области

Здоровье •   •  10889 просмотра
Обеспечит лекарствами почти 30 тысяч украинцев: в Черкасской области заработала мобильная аптека

Байден снова оговорился: на этот раз перепутал бывших канцлеров Германии

Байден второй раз за неделю оговорился, перепутав бывших канцлеров Германии, пересказывая разговор с саммита G7 2021 года.

Новости Мира •   •  11947 просмотра
Байден снова оговорился: на этот раз перепутал бывших канцлеров Германии

Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины

Зеленский и Залужный обсудили обновление Вооруженных сил Украины и их руководства.

Война •   •  15083 просмотра
Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины

На парковке торгового центра Дарницкого района водитель микроавтобуса наехал на женщину, которая погибла на месте

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, во время которого микроавтобус, двигавшийся задним ходом на парковке торгового центра в Киеве, сбил женщину. Пострадавшая погибла на месте происшествия.

Киев •   •  15739 просмотра
На парковке торгового центра Дарницкого района водитель микроавтобуса наехал на женщину, которая погибла на месте

"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

В Винницкой области правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который пытался незаконно продать автомат Калашникова и патроны к нему.

Криминал и ЧП •   •  13080 просмотра
"Незаконно продавал оружие": задержан житель Винницкой области во время реализации им автомата Калашникова с патронами

На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

Правоохранителя и четырех его сообщников будут судить за организацию незаконной схемы переправки военнообязанных, через украинскую границу в Румынию за вознаграждение в размере 3500-6000 евро.

Криминал и ЧП •   •  12462 просмотра
На Буковине будут судить правоохранителя за организацию схемы нелегального выезда уклонистов в ЕС

Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА

Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.

Война •   •  13622 просмотра
Над Криворожским районом сбили ракету рф - глава ОВА

Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения

Украина и Дания подписали декларацию об усилении сотрудничества в сфере здравоохранения, включая улучшение доступа, регулирование лекарственных средств и борьбу с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Политика •   •  15128 просмотра
Украина и Дания подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере здравоохранения