Комитет ООН призвал россию назвать точное количество детей, насильно вывезенных из Украины, и предоставить их местонахождение

Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительное перемещение детей из оккупированных районов Украины в нарушение международного права и вернуть их в свои семьи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В докладе по россии комитет ООН по правам ребенка заявил, что российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.

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Комитет также заявил, что россия должна обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего украинского гражданства, и чтобы их идентичность, имя и родственные связи были сохранены.

Председатель комитета Энн Скелтон заявила, что в прошлом месяце в Женеве представители комитета обсудили вопрос вывоза украинских детей с российской делегацией.

Во время диалога мы часто замечали, что мы используем одну терминологию, а они - другую. Мы употребляли слово "усыновление", а они отрицали, что это усыновление, и говорили о "воспитании детей" - сказала она.

По ее словам, делегация признала, что многие дети получили российское гражданство, что, по ее мнению, означает, что эти дети теряют свою идентичность и получают российскую идентичность.

Контекст

Около 20 тысяч украинских детей были вывезены в россию без согласия их семей или опекунов. В марте прошлого года МУС выдал ордера на арест путина и уполномоченного по правам ребенка в россии марии львовой-беловой по обвинению в незаконной депортации детей из Украины.

Главный прокурор МУС заявил, что россия вывезла "по меньшей мере сотни" детей из детских домов и интернатов в оккупированных регионах Украины, и что многие из них были отданы на усыновление.

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