В Винницкой области нашли неразорванный "шахед"

В Тульчинском районе Винницкой области обнаружили обломки вражеского беспилотника с неразорвавшейся боевой частью, сообщает официальный телеграм-канал полиции Винницкой области в субботу, передает УНН.

Детали

Сообщается, что остатки сбитого "Шахеда" обнаружили в поле и сообщили о нем в полицию жители района после атаки БПЛА области в прошлую пятницу.

Сотрудники полиции обследовали место падения дрона и осмотрели его обломки. По словам заместителя начальника взрывотехнической службы полиции Винницкой области Валентина Мельника, вес неразорвавшейся боевой части беспилотника составляет около 50 кг. Обломки дрона разлетелись в радиусе 200 м.

Несмотря на то, что беспилотник был сбит, опасность от него не меньше. Поэтому просим людей не пренебрегать личной безопасностью: во время воздушной тревоги находиться в укрытиях, а в случае обнаружения потенциально опасного предмета сразу звонить 101 и 102 призывает Мельник.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате атаки российскими БПЛА в Винницкой области в ночь с четверга на пятницу.

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