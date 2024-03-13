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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Киев  •  УНН

13 марта 2024, 09:59  •  68890 просмотра

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме.

Директор одного из учебных аграрных заведений Винницкой области и по совместительству депутат райсовета от "Украинской стратегии Гройсмана" передал частному сельскохозяйственному предприятию почти 400 гектаров государственной земли, хотя не имел права подписывать такой договор. Подробности сообщает Винницкая областная прокуратура, пишет УНН.

Отмечается, что в 2021 году администрация Теплицкого профессионального аграрного лицея заключила с местным сельскохозяйственным предприятием договор о предоставлении базы для проведения обучения по производству сельскохозяйственной продукции, которые находятся в постоянном пользовании заведения для ведения подсобного сельского хозяйства.

Речь идет о 371 га земли государственной собственности стоимостью более 1,3 млрд грн, которую учебное заведение предоставило для сельхозпроизводства, не имея права распоряжаться ею.

Хозяйственный суд Винницкой области по иску Гайсинской окружной прокуратуры отменил заключенный договор, земельные участки возвращены в пользование учебному заведению.

Как пишут местные издания, руководителем упомянутого лицея является Сергей Сокотнюк, который одновременно также является депутатом Гайсинского районного совета от партии экс-премьера Владимира Гройсмана.

Также в прокуратуре Винницкой области сообщают, что направили в суд обвинительный акт в отношении мэра Тульчина Валерия Весняного.

Чиновника обвиняют в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, он нанес ущерб городскому бюджету почти на три миллиона гривен.

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По версии правоохранителей, осенью 2021 года без аукциона, согласования с исполкомом и земельной комиссией горсовета Весняный фактически единолично предоставил 68 гектаров земли в пользование одному из местных сахарных заводов.

Из-за неуплаты аренды за пользование землей, согласно нормативным расчетам, бюджет Тульчина недополучил почти три миллиона гривен.

Суд отправил Весняного под стражу, но он вышел под залог и продолжил руководить городом.

Валерий Весняный является бессменным мэром Тульчина с 2006 года. В 2020 году на эту должность он баллотировался от "Украинской стратегии Гройсмана".

Судя по всему, правоохранительные органы начали реагировать на многочисленные жалобы жителей базовой для партии Гройсмана Винницкой области о том, что его соратники могут буди причастны к коррупционным деяниям.

В частности, расследуется дело о хищении бюджетных средств, которые выделялись на потребности учебных заведений, в Гниване, передано в суд дело экс-подчиненного мэра Винницы Сергея Моргунова, который, заключая фиктивные договоры на охрану коммунального предприятия, нанес ущерб городскому бюджету почти на 14 миллионов гривен.

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