Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Директора лицея №10 в Виннице, депутата Винницкого горсовета от "Украинской стратегии Гройсмана" Светлану Куцу обвиняют в том, что она сознательно хранит в спортзале заведения большую партию гуманитарной помощи, которую почему-то никому не раздают. Соратница Гройсмана все обвинения отвергает, у нее своя версия событий. Подробности скандала с гуманитаркой узнавало местное издание "Мы - Винничане", пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, местный общественный активист Андрей Гайдай заявляет, что в спортзале лицея №10 уже два года хранится большая партия гуманитарной помощи, которую должны раздавать внутренне перемещенным лицам. В частности, в спортзале он обнаружил коробки с подгузниками, мылом, шампунями, детской одеждой и тому подобное.

По словам активиста, из-за этого импровизированного состава ученики вынуждены заниматься физкультурой в маленьком неудобном спортзале.

Гайдай утверждает, что Светлана Куца является кумой экс-премьер-министра Украины, намекает, что гуманитарную помощь "прячут", чтобы в нужное время раздавать ее перед выборами, и заявляет, что после того, как он публично обнародовал эту историю, на него начали давить.

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У Светланы Куцойи своя версия событий. Она убеждает, что в лицее хранится резервный запас гуманитарной помощи от Международной Организации по Миграции для Пунктов Несокрушимости.

Также Куца обвиняет активиста в том, что он, озвучив номер учебного заведения, якобы, сделал известным местонахождение склада для врага и подверг опасности всех участников образовательного процесса, а потому им должны заняться правоохранительные органы.

Дополнительно

Экс-премьер и его соратники по партии "Украинская стратегия Гройсмана" используют упомянутый штаб исключительно для собственного пиара. В частности, в октябре прошлого года возник скандал, когда Гройсман громко попиарился на передаче в ряды ВСУ пяти внедорожников-ловцов "шахедов" и более чем 200 дронов. И довольно быстро выяснилось, что внедорожники и дроны покупались городским советом за бюджетные средства.

При этом, в Винницком городском совете не видят ничего плохого в том, что сторонний политик приписывает себе заслугу в помощи ВСУ за средства простых винничан.

И даже признают, что, в частности, продуктовые наборы для винничан, на раздаче которых недавно активно пиарился так называемый "гуманитарный штаб" экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, на самом деле были приобретены за бюджетные средства.

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