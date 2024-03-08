Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Мэр Винницы, соратник экс-премьера Владимира Гройсмана Сергей Моргунов решил поинтересоваться, как фирма с неоднозначной репутацией, которая без всякой конкуренции выиграла многомиллионный тендер, возводит противорадиационное укрытие в одном из учебных заведений города, пишет УНН.

На своей странице в соцсети Моргунов сообщил, что проверил ход работ по строительству противорадиационного укрытия в Винницком лицее №23.

"Сегодня ездил в лицей № 23, где строим противорадиационное укрытие. Здесь работы идут по графику, поэтому планируем, что ученики смогут вернуться в стены родного учебного заведения уже в новом учебном году. Укрытие рассчитано почти на 1 000 человек. Здесь предусмотрены три дополнительных аварийных выхода. Обустроены вентиляция, санузлы и помещения для хранения пищи", - написал Моргунов.

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Тендер на строительство укрытия в упомянутом учебном заведении был объявлен еще в прошлом году. На него заявилась только одна фирма с пропиской в Житомире - "Люксбудсервис". Неудивительно, что она и получила "жирный" подряд более чем на 44,5 миллиона гривен.

Сам факт того, что в четырех из шести тендерах на строительство таких укрытий в лицеях Винницы заявлялся, и, соответственно, побеждал один участник, уже вызывает определенные подозрения в картельном сговоре. К которому, не исключено, что причастны чиновники Винницкого горсовета.

Фирма "Люксбудсервис" активность в госзакупках начала проявлять после полномасштабной российской агрессии. До начала войны эта фирма, которая была создана в 2017 году, выиграла лишь один тендер на скромные 172 тысячи гривен. После 24 февраля - выиграно тендеров более чем на 146 миллионов гривен.

Интересно, что большинство из выигранных тендеров являются мелкими, и наиболее финансово победным является именно тендер по лицею №23 в Виннице.

А еще интересно, что фирма "Люксбудсервис" связана еще с одним строительным подрядчиком из Житомира - ООО УК "Комфорт-Буд".

Этот подрядчик выиграл тендер на реконструкцию Житомирской областной детской больницы. И как утверждают местные журналисты, стоимость работ по этому объекту может быть завышена более чем на 70 миллионов гривен.

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