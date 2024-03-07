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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 13:39  •  49871 просмотра

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Мэр Винницы, соратник бывшего премьер-министра Гройсмана, и его жена в 2022 году заработали почти 8 миллионов гривен годового дохода, причем годовая зарплата у него - менее 600 тысяч гривен

При относительно скромной годовой зарплате, которая составляет почти 600 тысяч гривен, мэр Винницы, соратник экс-премьера Гройсмана Сергей Моргунов вместе со своей женой может похвастаться годовым доходом в почти восемь миллионов гривен. Это следует из декларации Винницкого городского головы за 2022 год, пишет УНН.

Согласно документу, Моргунов в 2022 году на должности городского головы заработал 583 857 гривен. Но основной доход соратнику Гройсмана принесла доплата за раздел наследственного имущества - 1,8 миллиона гривен. И это при том, что Моргунов и до этого был гривневым миллионером. В пересчете на отечественную валюту наличными и в банке он держал более шести миллионов гривен.

Все остальные миллионы в 2022 году в семью Моргуновых принесла жена мэра Винницы - Наталья Моргунова. 

От предпринимательской деятельности она получила более 2,5 миллиона гривен, 2,38 миллиона гривен - дивидендов, и скромных 119 тысяч гривен процентов. 

По подсчетам СМИ, по уровню совокупного годового дохода Моргунова входит в топ-5 семей мэров крупных городов и глав ОВА. А жена мэра Винницы по этому же показателю входит в топ-5 вторых половинок мэров крупных городов и глав ОВА.

Интересно, кстати, что Наталья Моргунова имеет не самый большой годовой доход среди жен мэров городов Винницкой области. Пальму первенства ей пришлось уступить жене мэра Погребище Лилии Волынской.

Собственно, в том, что есть мэр, который вместе с женой за год заработал почти восемь миллионов гривен, ничего криминального нет. 

Вот только топ-5, в которые попала семья Моргуновых, это, пожалуй, единственное чем сейчас могут похвастаться винничане. Ведь, их город, который когда-то признавался одним из самых комфортных в Украине, постепенно превратился в областной центр, в котором жителей многоквартирных домов под угрозой штрафов едва ли не самостоятельно заставляют убирать снег. 

А поводом "для гордости", к примеру, может быть то, что в Виннице едва ли не самая грязная в Украине вода.

У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали4 марта 2024, 09:40 • 237625 просмотров

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