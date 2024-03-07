Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Киев • УНН
Мэр Винницы, соратник бывшего премьер-министра Гройсмана, и его жена в 2022 году заработали почти 8 миллионов гривен годового дохода, причем годовая зарплата у него - менее 600 тысяч гривен
При относительно скромной годовой зарплате, которая составляет почти 600 тысяч гривен, мэр Винницы, соратник экс-премьера Гройсмана Сергей Моргунов вместе со своей женой может похвастаться годовым доходом в почти восемь миллионов гривен. Это следует из декларации Винницкого городского головы за 2022 год, пишет УНН.
Согласно документу, Моргунов в 2022 году на должности городского головы заработал 583 857 гривен. Но основной доход соратнику Гройсмана принесла доплата за раздел наследственного имущества - 1,8 миллиона гривен. И это при том, что Моргунов и до этого был гривневым миллионером. В пересчете на отечественную валюту наличными и в банке он держал более шести миллионов гривен.
Все остальные миллионы в 2022 году в семью Моргуновых принесла жена мэра Винницы - Наталья Моргунова.
От предпринимательской деятельности она получила более 2,5 миллиона гривен, 2,38 миллиона гривен - дивидендов, и скромных 119 тысяч гривен процентов.
По подсчетам СМИ, по уровню совокупного годового дохода Моргунова входит в топ-5 семей мэров крупных городов и глав ОВА. А жена мэра Винницы по этому же показателю входит в топ-5 вторых половинок мэров крупных городов и глав ОВА.
Интересно, кстати, что Наталья Моргунова имеет не самый большой годовой доход среди жен мэров городов Винницкой области. Пальму первенства ей пришлось уступить жене мэра Погребище Лилии Волынской.
Собственно, в том, что есть мэр, который вместе с женой за год заработал почти восемь миллионов гривен, ничего криминального нет.
Вот только топ-5, в которые попала семья Моргуновых, это, пожалуй, единственное чем сейчас могут похвастаться винничане. Ведь, их город, который когда-то признавался одним из самых комфортных в Украине, постепенно превратился в областной центр, в котором жителей многоквартирных домов под угрозой штрафов едва ли не самостоятельно заставляют убирать снег.
А поводом "для гордости", к примеру, может быть то, что в Виннице едва ли не самая грязная в Украине вода.
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