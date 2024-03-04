У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали
Киев • УНН
Подчиненные мэра Винницы, соратника бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, убеждают, что проводили в лицее определенные работы по ликвидации последствий удара по городу.
Подчиненные мэра Винницы, соратника экс-премьера Владимира Гройсмана Сергея Моргунова утверждают, что проводили определенные работы по ликвидации последствий ракетного удара по городу 14 июля 2022 года в корпусе начальных классов лицея №8. Официальный ответ Винницкого городского совета публикует местное издание "20 минут", пишет УНН.
Детали
В документе за подписью заместителя начальника отдела обращений аппарата Винницкого горсовета отмечается, что в течение 2022-2023 годов на проведение работ по ликвидации последствий ракетного удара в корпусе начальных классов лицея №8 было выделено 479 тысяч гривен.
Чиновники утверждают, что эти средства были потрачены на "мероприятия по энергосбережению с элементами ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации. За счет этих расходов было изготовлено проектно-сметную документацию и получен экспертный отчет (положительный) по объекту".
Также подчиненные Моргунова утверждают, что в нынешнем бюджете Винницы предусмотрено более 27 миллионов гривен на проведение капитального ремонта корпуса начальных классов лицея №8.
Интересно, что в документе не указано сколько конкретно средств из почти полмиллиона было потрачено на проектно-сметную документацию, а сколько - на мероприятия по энергосбережению.
К тому же, не совсем понятно, какие именно мероприятия по энергосбережению проводились в заведении. По крайней мере, окна заклеены пленкой и закрыты деревянными плитами - это как-то совсем не похоже на ремонтные работы, требующие значительных капиталовложений.
Контекст
14 июля 2022 года, в результате прилета вражеской ракеты по центру Винницы в корпусе начальных классов лицея №8 ударной волной были выбиты окна, в некоторых классах просел или отвалился потолок. Однако, само здание устояло.
С тех пор родители школьников неоднократно обращались в различные инстанции чтобы узнать, когда в корпусе сделают необходимые ремонтные работы чтобы устранить последствия ракетного удара.
Только в июле 2023 года выяснилось, что на основании результатов осмотра и рекомендаций экспертной комиссии департамент капитального строительства Винницкого городского совета разработал проектно-сметную документацию по восстановлению и капитальному ремонту объекта. Проект ремонта лицея подали на выделение средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и Программу восстановления Украины при содействии Европейского инвестиционного банка.
При этом, еще 27 января 2023 года на сайте Винницкого городского совета было опубликовано официальное сообщение, в котором черным по белому написано, что "за счет средств резервного фонда осуществили капитальный ремонт зданий учебных заведений, подвергшихся разрушениям в результате ракетного удара: КУ "Винницкий лицей №8" и "Дошкольное учебное заведение №27 ВГС". Также отремонтировали помещение Винницкого отдела ЗАГС с укрытием и две квартиры в доме на ул. И. Бевза, 2".
Дополнительно
Винницкая область, где областной совет и большинство местных общин контролируют представители партии Гройсмана в прошлом году "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции.
По данным Минфина, на цели в Винницкой области потратили 62% от полученных средств, что является одним из худших показателей по Украине.
Тем временем в шести лицеях Винницы продолжается строительство противорадиационных укрытий монолитного типа, тендеры на которое проводились еще в прошлом году.
Общая сумма, на которую заключены контракты, составляет более 278 миллионов гривен.
Два самых дорогих тендера выиграла фирма "БК СТАМ": лицей №12 - 57,2 миллиона гривен, лицей №13 - 49,3 миллиона гривен.
По информации местных СМИ, в 2020 году "БК СТАМ" выдвигали подозрения относительно растраты бюджетных средств при реконструкции родильного отделения Шаргородской центральной райбольницы в 2017 году, и во время капремонта на территории гидрологического заказника "Зеленые колодцы" в 2019 году.
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали
Подчиненные мэра Винницы, соратника бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, убеждают, что проводили в лицее определенные работы по ликвидации последствий удара по городу.
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