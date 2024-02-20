Область, яку контролюють однопартійці Гройсмана, "завалила" будівництво укриттів для шкіл за кошти державної субвенції
Київ • УНН
Область, яку контролюють однопартійці Гройсмана, "завалила" будівництво укриттів для шкіл за кошти державної субвенції
Вінницька область, де обласну раду та більшість місцевих громад контролюють представники "Української стратегії Гройсмана", є однією з найгірших в Україні по будівництву у 2023 році укриттів для шкіл за кошти державної субвенції. Про це свідчать дані Мінфіну, пише УНН.
Загалом на зведення укриттів у школах з державного бюджету областям України як субвенцію було виділено 1,5 мільярда гривень.
Більше ніж 90% отриманих коштів за призначенням витратили в Житомирській, Кіровоградській, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Натомість у Вінницькій області витратили лише 62% коштів, що в грошовому еквіваленті становить 19 мільйонів гривень. Гірше Вінницької області виділеними коштами скористалися тільки Івано-Франківська, Миколаївська, Рівненська, Закарпатська та Чернігівська області.
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Тим часом у самій Вінниці, мером якої є давній соратник експрем'єра Володимира Гройсмана Сергій Моргунов, у шести ліцеях міста нарешті почали будівництво протирадіаційних укриттів монолітного типу, тендери на яке проводилися ще минулого року.
Загальна сума, на яку укладено контракти, становить більше ніж 278 мільйонів гривень.
Цікаво, що чотири з шести тендерів були неконкурентними: один учасник і ставав у підсумку переможцем.
Два найдорожчі тендери виграла фірма "БК СТАМ": ліцей №12 - 57,2 мільйона гривень, ліцей №13 – 49,3 мільйона гривень.
За інформацією місцевих ЗМІ, 2020 році "БК СТАМ" висували підозри щодо розтрати бюджетних коштів при реконструкції пологового відділення Шаргородської центральної райлікарні у 2017 році, та під час капремонту на території гідрологічного заказника "Зелені криниці" у 2019 році.
Ця ж фірма за підсумками усіх тендерів на укриття отримала підрядів на найбільшу суму – майже 122 мільйони гривень.
На другому місці за сумою підрядів на укриття у Вінниці фірма "ЖК-Гарант" - 82,9 мільйона гривень.
Як стверджують місцеві ЗМІ, ця компанія є фігурантом кримінального провадження щодо розкрадання коштів. За версією слідства, службовці "ЖК-Гарант" змовилися з посадовцями Департаменту капітального будівництва міськради задля розкрадання бюджетних коштів на капремонті укриття для міської клінічної лікарні №1.
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