Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции
Киев • УНН
Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции
Винницкая область, где областной совет и большинство местных громад контролируют представители "Украинской стратегии Гройсмана", является одной из худших в Украине по строительству в 2023 году укрытий для школ за средства государственной субвенции. Об этом свидетельствуют данные Минфина, пишет УНН.
Всего на возведение укрытий в школах из государственного бюджета областям Украины в качестве субвенции было выделено 1,5 миллиарда гривен.
Более 90% полученных средств по назначению потратили в Житомирской, Кировоградской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
При этом в Винницкой области потратили лишь 62% средств, что в денежном эквиваленте составляет 19 миллионов гривен. Хуже Винницкой области выделенными средствами воспользовались только Ивано-Франковская, Николаевская, Ривненская, Закарпатская и Черниговская области.
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Тем временем в самой Виннице, мэром которой является давний соратник экс-премьера Владимира Гройсмана Сергей Моргунов, в шести лицеях города наконец начали строительство противорадиационных укрытий монолитного типа, тендеры на которое проводились еще в прошлом году.
Общая сумма, на которую заключены контракты, составляет более 278 миллионов гривен.
Интересно, что четыре из шести тендеров были неконкурентными: один участник и становился в итоге победителем.
Два самых дорогих тендера выиграла фирма "БК СТАМ": лицей №12 - 57,2 миллиона гривен, лицей №13 - 49,3 миллиона гривен.
По информации местных СМИ, в 2020 году "БК СТАМ" выдвигали подозрения о растрате бюджетных средств при реконструкции родильного отделения Шаргородской центральной райбольницы в 2017 году, и во время капремонта на территории гидрологического заказника "Зеленые колодцы" в 2019 году.
Эта же фирма по итогам всех тендеров на укрытие получила подрядов на наибольшую сумму - почти 122 миллиона гривен.
На втором месте по сумме подрядов на укрытие в Виннице фирма "ЖК-Гарант" - 82,9 миллиона гривен.
Как утверждают местные СМИ, эта компания является фигурантом уголовного производства по хищению средств. По версии следствия, служащие "ЖК-Гарант" сговорились с должностными лицами Департамента капитального строительства горсовета для хищения бюджетных средств на капремонте укрытия для городской клинической больницы №1.
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Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции
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