Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции.

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  31337 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  128495 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  208809 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  183045 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  303696 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  357885 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  279501 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  287917 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  343192 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  310916 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции

Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 08:40  •  9221 просмотра

Read in English

Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции

Винницкая область, где областной совет и большинство местных громад контролируют представители "Украинской стратегии Гройсмана", является одной из худших в Украине по строительству в 2023 году укрытий для школ за средства государственной субвенции. Об этом свидетельствуют данные Минфина, пишет УНН.

Всего на возведение укрытий в школах из государственного бюджета областям Украины в качестве субвенции было выделено 1,5 миллиарда гривен.

Более 90% полученных средств по назначению потратили в Житомирской, Кировоградской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

При этом в Винницкой области потратили лишь 62% средств, что в денежном эквиваленте составляет 19 миллионов гривен. Хуже Винницкой области выделенными средствами воспользовались только Ивано-Франковская, Николаевская, Ривненская, Закарпатская и Черниговская области.

Image

В области, которой руководят соратники Гройсмана, местные депутаты направили на нужды армии лишь 11% бюджетных средств9 февраля 2024, 09:33 • 27227 просмотров

Тем временем в самой Виннице, мэром которой является давний соратник экс-премьера Владимира Гройсмана Сергей Моргунов, в шести лицеях города наконец начали строительство противорадиационных укрытий монолитного типа, тендеры на которое проводились еще в прошлом году.

Общая сумма, на которую заключены контракты, составляет более 278 миллионов гривен.

Интересно, что четыре из шести тендеров были неконкурентными: один участник и становился в итоге победителем.

Два самых дорогих тендера выиграла фирма "БК СТАМ": лицей №12 - 57,2 миллиона гривен, лицей №13 - 49,3 миллиона гривен.

По информации местных СМИ, в 2020 году "БК СТАМ" выдвигали подозрения о растрате бюджетных средств при реконструкции родильного отделения Шаргородской центральной райбольницы в 2017 году, и во время капремонта на территории гидрологического заказника "Зеленые колодцы" в 2019 году.

Эта же фирма по итогам всех тендеров на укрытие получила подрядов на наибольшую сумму - почти 122 миллиона гривен.

На втором месте по сумме подрядов на укрытие в Виннице фирма "ЖК-Гарант" - 82,9 миллиона гривен.

Как утверждают местные СМИ, эта компания является фигурантом уголовного производства по хищению средств. По версии следствия, служащие "ЖК-Гарант" сговорились с должностными лицами Департамента капитального строительства горсовета для хищения бюджетных средств на капремонте укрытия для городской клинической больницы №1.

В Виннице манипулируют цифрами бюджетной помощи для украинской армии - СМИ15 февраля 2024, 11:27 • 25072 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Политика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
Область, яку контролюють однопартійці Гройсмана, "завалила" будівництво укриттів для шкіл за кошти державної субвенції
The region controlled by Groysman's fellow party members "failed" to build shelters for schools at the expense of state subventions
Новости по теме

Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции

Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции.

Политика •   •  9221 просмотра
Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции

Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни

Президент Зеленский почтил память Небесной Сотни, погибшей во время Революции Достоинства в Украине в 2014 году, отметив, что если тогда против безоружных протестующих использовали пули, то сейчас россия использует ракеты, беспилотники и армии в своих попытках уничтожить независимость Украины.

Общество •   •  11712 просмотра
Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни в память о Героях Небесной Сотни

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

После того, как "Государственный оператор тыла" объявил новые тендеры на поставку продовольствия в Вооруженные Силы, против него и новой команды Ммнистерства обороны началась информационная атака, вероятно, со стороны компаний, которые ранее были монополистами.

Политика •   •  31337 просмотра
Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Украина победит и будет в ЕС: Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни

Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни, погибших во время революции 2014 года, и подчеркнула, что Украина станет членом Европейского Союза.

Политика •   •  9980 просмотра
Украина победит и будет в ЕС: Урсула фон дер Ляйен почтила память Героев Небесной Сотни

В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы

Ален Берсе, бывший президент Швейцарии и кандидат на должность Генерального секретаря Совета Европы, прибыл в Киев, чтобы сосредоточиться на роли СЕ в поддержке Украины против российской агрессии.

Политика •   •  11873 просмотра
В Киев прибыл кандидат на должность генсека Совета Европы

Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, без жертв - полиция

Российские войска обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, повредив гражданские объекты, но обошлось без жертв.

Война •   •  12572 просмотра
Оккупанты обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области, без жертв - полиция

Из-за ночных вражеских обстрелов на Херсонщине повреждены три образовательных учреждения

Два детских сада и школа в Херсонской области были повреждены в результате ночного обстрела российскими войсками.

Война •   •  18010 просмотра
Из-за ночных вражеских обстрелов на Херсонщине повреждены три образовательных учреждения

В Британии суд разрешил автомобильный тоннель под объектом всемирного наследия Стоунхендж

Высокий суд Великобритании отклонил жалобу на планы строительства дорожного тоннеля вблизи объекта Всемирного наследия Стоунхендж, позволив продолжить реализацию проекта стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, несмотря на опасения, что он может нанести необратимый ущерб.

Культура •   •  14235 просмотра
В Британии суд разрешил автомобильный тоннель под объектом всемирного наследия Стоунхендж

Партизаны обнаружили место базирования оккупантов во временно оккупированном Крыму

Украинские партизаны обнаружили базу российских оккупантов, расположенную в заброшенных складских помещениях на окраине села Красносельское Черноморского района Крыма.

Война •   •  16705 просмотра
Партизаны обнаружили место базирования оккупантов во временно оккупированном Крыму

Враг после уничтожения самолетов уже так нагло себя не ведет и меньше летает - Игнат

Как показывает практика, уничтожение российских самолетов приводит к тому, что они на некоторое время отказываются от такого количества полетов в северном, южном и восточном направлениях, опасаясь быть пораженными.

Война •   •  16965 просмотра
Враг после уничтожения самолетов уже так нагло себя не ведет и меньше летает - Игнат