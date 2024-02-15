В Виннице манипулируют цифрами бюджетной помощи для украинской армии - СМИ

В Виннице, мэром которой является соратник экс-премьера Владимира Гройсмана Сергей Моргунов, манипулируют цифрой средств городского бюджета, которые в этом году планируют выделить на поддержку Сил обороны Украины. Об этом пишет местное издание "Политическая арена Винницкой области", сообщает УНН.

Детали

Как отмечает издание, одна не слишком известная общественная организация сравнила бюджеты областных центров на 2024 год и пришла к выводу, что в процентном отношении больше всего средств на поддержку Сил обороны Украины, якобы, планирует выделить именно власти Винницы.

В частности, при бюджете в 6,68 миллиардов гривен на помощь ВСУ планируют выделить 655 миллионов гривен.

При этом, журналисты обращают внимание, что эти цифры не соответствуют действительности. Так, на самом деле, доходы Винницы в 2024 году запланированы на уровне 6,35 миллиарда гривен, расходы - 6,55 миллиарда. Следовательно, ни о каких 6,68 миллиарда речь не идет.

В то же время, на выполнение "Программы мероприятий обеспечения обороноспособности воинских частей и других военных формирований Винницкого гарнизона, территориальной обороны и мобилизационной подготовки на территории Винницкой городской территориальной общины на 2021-2025 годы") запланировано 600 миллионов гривен, целевой фонд поддержки ВСУ и социально-экономического развития Винницкой общины составляет 10,2 миллионов гривен, на выполнение мероприятий "Программы поддержки Защитников и Защитниц Украины, членов их семей и семей погибших (умерших), без вести пропавших з

Если сложить эти три суммы, то 655 миллионов не набирается. К тому же, как уточняет издание, из 10,2 миллионов целевого фонда средства можно спокойно перебрасывать с помощи ВСУ на, например, благоустройство Винницы.

Самое главное, как пишет издание, это то, что запланированные суммы еще не делают Винницу лидером среди областных центров по помощи ВСУ.

В Виннице за 10 месяцев прошлого года на поддержку ВСУ и других военных формирований было направлено 251,6 млн грн, из которых фактически профинансировано лишь 142,9 млн грн.

При этом, Винница, хотя и получила в прошлом году 931 млн грн "военного" НДФЛ, потратила на помощь ВСУ лишь 148 млн грн, что составило 16% от всех поступлений в бюджет по налогам военнослужащих и 2,6% от всех расходов (5,6 млрд грн).

Дополнительно

Жители Винницы ранее зарегистрировали петицию, в которой требуют направить на поддержку ВСУ сотни миллионов гривен, которые запланированы в бюджете города на 2024 год на благоустройство, ремонты и подобные вещи.

В петиции отмечается, что за эти средства можно приобрести, как минимум, десятки тысяч дронов. А в прошлом году в городе возникало немало скандалов из-за нерационального использования средств общины.

По подсчетам Forbes Украина, в течение девяти месяцев прошлого года из городского бюджета Винницы на поддержку Сил обороны Украины было направлено 148 миллионов гривен.

В то же время на благоустройство Винницы, мэром которой является соратник Гройсмана Сергей Моргунов, потратили почти 830 миллионов гривен.

В области, которой руководят соратники Гройсмана, местные депутаты направили на нужды армии лишь 11% бюджетных средств