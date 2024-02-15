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У Вінниці маніпулюють цифрами бюджетної допомоги для української армії – ЗМІ

У Вінниці маніпулюють цифрами бюджетної допомоги для української армії – ЗМІ

Київ • УНН

 • 28448 перегляди

У статті ЗМІ повідомляється, що у Вінниці маніпулюють цифрою коштів міського бюджету, які цього року планують виділити на підтримку українських збройних сил.

У Вінниці, мером якої є соратник експрем’єра Володимира Гройсмана Сергій Моргунов, маніпулюють цифрою коштів міського бюджету, які цього року планують виділити на підтримку Сил оборони України. Про це пише місцеве видання "Політична арена Вінниччини", повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначає видання, одна не надто відома громадська організація порівняла бюджети обласних центрів на 2024 рік і дійшла висновку, що у відсотковому відношенні найбільше коштів на підтримку Сил оборони України, нібито, планує виділити саме влада Вінниці. 

Зокрема, при бюджеті у 6,68 мільярдів гривень на допомогу ЗСУ планують виділити 655 мільйонів гривень. 

При цьому, журналісти звертають увагу, що ці цифри не відповідають дійсності. Так, насправді, доходи Вінниці у 2024 році заплановані на рівні 6,35 мільярда гривень, видатки – 6,55 мільярда. Отже, ні про які 6,68 мільярда не йдеться. 

Водночас, на виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки") заплановано 600 мільйонів гривень, цільовий фонд підтримки ЗСУ та соціально-економічного розвитку Вінницької громади складає 10,2 мільйонів гривень, на виконання заходів "Програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки" планують виділити майже 3 мільйони гривень.

Якщо скласти ці три суми, то 655 мільйонів не набирається. До того, як уточнює видання, з 10,2 мільйонів цільового фонду кошти можна спокійно перекидати із допомоги ЗСУ на, приміром, благоустрій Вінниці.

Найголовніше, як пише видання, це те, що заплановані суми ще не роблять Вінницю лідером серед обласних центрів із допомоги ЗСУ.

У Вінниці за 10 місяців минулого року на підтримку ЗСУ та інших військових формувань було спрямовано 251,6 млн грн, з яких фактично профінансовано лише 142,9 млн грн. 

При цьому, Вінниця, хоча й отримала у минулому році 931 млн грн "військового" ПДФО, витратила на допомогу ЗСУ лише 148 млн грн, що становило 16% від всіх надходжень в бюджет з податків військовослужбовців та 2,6% від усіх видатків (5,6 млрд грн). 

Додатково

Жителі Вінниці раніше зареєстрували петицію, у якій вимагають спрямувати на підтримку ЗСУ сотні мільйонів гривень, які заплановані у бюджеті міста на 2024 рік  на благоустрій, ремонти та подібні речі. 

У петиції зазначається, що за ці кошти можна придбати, як мінімум, десятки тисяч дронів. А минулого року у місті виникало чимало скандалів через нераціональне використання коштів громади.

За підрахунками Forbes Україна, протягом дев’яти місяців минулого року з міського бюджету Вінниці на підтримку Сил оборони України було спрямовано 148 мільйонів гривень.

У той же час на благоустрій Вінниці, мером якої є соратник Гройсмана Сергій Моргунов, витратили майже 830 мільйонів гривень.

В області, якою керують соратники Гройсмана, місцеві депутати спрямували на потреби армії лише 11% бюджетних коштів09.02.24, 11:33 • 30159 переглядiв

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