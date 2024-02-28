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The Guardian

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У Вінниці "на папері" відремонтували ліцей, який постраждав внаслідок ракетного удару у 2022 році

Київ • УНН

 • 390876 перегляди

Повідомлялося, що ліцей, пошкоджений ракетним ударом у Вінниці в 2022 році, був відремонтований, але розслідування виявило, що фактично ремонт не проводився.

У Вінниці "на папері" відремонтували ліцей, який постраждав внаслідок ракетного удару у 2022 році

У Вінниці, мером якої є соратник експрем’єра Володимира Гройсмана Сергій Моргунов, "на папері" відремонтували ліцей №8, який постраждав внаслідок ракетного удару по місту 14 липня 2022 року. Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин", пише УНН.

Деталі

Того страшного дня, 14 липня 2022 року, внаслідок прильоту ворожої ракети по центру Вінниці у корпусі початкових класів ліцею №8 ударною хвилею були вибиті вікна, в деяких класах просіла або відвалилася стеля. Однак, сама будівля встояла.

З того часу батьки школярів неодноразово зверталися до різноманітних інстанцій аби дізнатися, коли в корпусі зроблять необхідні ремонтні роботи аби усунути наслідки ракетного удару.

Як пише видання, лише у липні 2023 року з’ясувалося, що на підставі результатів огляду та рекомендацій експертної комісії департамент капітального будівництва Вінницької міської ради розробив проектно-кошторисну документацію з відновлення та капітального ремонту об'єкта. Проект ремонту ліцею подали на виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та Програму відновлення України за сприяння Європейського інвестиційного банку.

Але далі цього справа з місця не зрушила.

Директорка ліцею Наталія Підлісна підтвердила журналістам "20 хвилин", що експертиза постраждалої будівлі була проведена, і на її підставі розроблена проектно-кошторисна документація.

Однак, у скільки оцінили ремонтні роботи будівлі початкової школи та коли вони почнуться - директорка не знає.

При цьому, ще 27 січня 2023 на сайті Вінницької міської ради було опубліковано офіційне повідомлення, в якому чорним по білому написано, що "за рахунок коштів резервного фонду здійснили капітальний ремонт будівель закладів освіти, які зазнали руйнувань внаслідок ракетного удару: КЗ "Вінницький ліцей №8" та "Дошкільний навчальний заклад №27 ВМР". Також відремонтували приміщення Вінницького відділу ДРАЦС з укриттям та дві квартири у будинку на вул. І. Бевза, 2".

Тобто, більше року тому чиновники відзвітували, що ремонт у навчальному закладі робили.

Але, як запевняють і батьки школярів, і журналісти видання, нинішній стан будівлі чітко свідчить, що жодних ремонтних робіт після ракетного удару у 2022 році там не проводили.

Нагадаємо

Вінницька область, де обласну раду та більшість місцевих громад контролюють представники партії Гройсмана минулого року "завалила" будівництво укриттів для шкіл за кошти державної субвенції.

За даними Мінфіну, на цілі у Вінницькій області витратили 62% від отриманих коштів, що є одним з найгірших показників по Україні.

Тим часом в шести ліцеях Вінниці триває будівництво протирадіаційних укриттів монолітного типу, тендери на яке проводилися ще минулого року.

Загальна сума, на яку укладено контракти, становить більше ніж 278 мільйонів гривень.

Два найдорожчі тендери виграла фірма "БК СТАМ": ліцей №12 - 57,2 мільйона гривень, ліцей №13 – 49,3 мільйона гривень.

За інформацією місцевих ЗМІ, 2020 році "БК СТАМ" висували підозри щодо розтрати бюджетних коштів при реконструкції пологового відділення Шаргородської центральної райлікарні у 2017 році, та під час капремонту на території гідрологічного заказника "Зелені криниці" у 2019 році.

В області, яку контролюють соратники Гройсмана, школи та дитсадочки купують продукти за явно завищеними цінами – ЗМІ21.02.24, 12:59 • 25804 перегляди

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