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В Виннице "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший в результате ракетного удара в 2022 году

В Виннице "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший в результате ракетного удара в 2022 году

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 08:25  •  65862 просмотра

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Сообщалось, что лицей, поврежденный ракетным ударом в Виннице в 2022 году, был отремонтирован, но расследование выявило, что фактически ремонт не проводился.

В Виннице, мэром которой является соратник экс-премьера Владимира Гройсмана Сергей Моргунов, "на бумаге" отремонтировали лицей №8, который пострадал в результате ракетного удара по городу 14 июля 2022 года. Об этом сообщает местное издание "20 минут", пишет УНН.

Детали

В тот страшный день, 14 июля 2022 года, в результате прилета вражеской ракеты по центру Винницы в корпусе начальных классов лицея №8 ударной волной были выбиты окна, в некоторых классах просел или отвалился потолок. Однако, само здание устояло.

С тех пор родители школьников неоднократно обращались в различные инстанции чтобы узнать, когда в корпусе сделают необходимые ремонтные работы, чтобы устранить последствия ракетного удара.

Как пишет издание, только в июле 2023 года выяснилось, что на основании результатов осмотра и рекомендаций экспертной комиссии департамент капитального строительства Винницкого городского совета разработал проектно-сметную документацию по восстановлению и капитальному ремонту объекта. Проект ремонта лицея подали на выделение средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и Программу восстановления Украины при содействии Европейского инвестиционного банка.

Но дальше этого дело с места не сдвинулось.

Директор лицея Наталья Подлесная подтвердила журналистам "20 минут", что экспертиза пострадавшего здания была проведена, и на ее основании разработана проектно-сметная документация.

Однако, во сколько оценили ремонтные работы здания начальной школы и когда они начнутся - директор не знает.

При этом, еще 27 января 2023 года на сайте Винницкого городского совета было опубликовано официальное сообщение, в котором черным по белому написано, что "за счет средств резервного фонда осуществили капитальный ремонт зданий учебных заведений, подвергшихся разрушениям в результате ракетного удара: КЗ "Винницкий лицей №8" и "Дошкольное учебное заведение №27 ВГС". Также отремонтировали помещение Винницкого отдела ЗАГС с укрытием и две квартиры в доме на ул. И. Бевза, 2".

То есть, больше года назад чиновники отчитались, что ремонт в учебном заведении делали.

Но, как уверяют и родители школьников, и журналисты издания, нынешнее состояние здания четко свидетельствует, что никаких ремонтных работ после ракетного удара в 2022 году там не проводили.

Напомним

Винницкая область, где областной совет и большинство местных общин контролируют представители партии Гройсмана в прошлом году "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции.

По данным Минфина, на цели в Винницкой области потратили 62% от полученных средств, что является одним из худших показателей по Украине.

Тем временем в шести лицеях Винницы продолжается строительство противорадиационных укрытий монолитного типа, тендеры на которое проводились еще в прошлом году.

Общая сумма, на которую заключены контракты, составляет более 278 миллионов гривен.

Два самых дорогих тендера выиграла фирма "БК СТАМ": лицей №12 - 57,2 миллиона гривен, лицей №13 - 49,3 миллиона гривен.

По информации местных СМИ, в 2020 году "БК СТАМ" выдвигали подозрения относительно растраты бюджетных средств при реконструкции родильного отделения Шаргородской центральной райбольницы в 2017 году, и во время капремонта на территории гидрологического заказника "Зеленые колодцы" в 2019 году.

В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ21 февраля 2024, 10:59 • 23558 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоВойнапубликации
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ukrainaУкраина
vinnitsaВинница
cherkasyЧеркассы
У Вінниці "на папері" відремонтували ліцей, який постраждав внаслідок ракетного удару у 2022 році
In Vinnytsia, a lyceum damaged by a missile strike in 2022 was repaired "on paper"
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В Виннице "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший в результате ракетного удара в 2022 году

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