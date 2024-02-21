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В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ

В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 10:59  •  14085 просмотра

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Учебные заведения в Винницкой области, подконтрольные партии Гройсмана, регулярно покупают продукты по явно завышенным ценам, такие как яйца, сахар, соль, молоко и панировочные сухари.

В Винницкой области, большинство общин которой контролируют представители "Украинской стратегии Гройсмана", ценовые предложения на тендерах по некоторым продуктам питания для школ и детских садов явно завышены. К такому выводу пришло местное "20 минут", проанализировав результаты торгов, пишет УНН.

В частности, издание отмечает, что средняя цена за десяток яиц в Винницкой области составляет 55,11 гривен. Преимущественно учебные заведения закупали данный продукт по цене несколько выше средней. На некоторых тендерах цена десятка яиц достигала 65 гривен.

При средней стоимости сахара в регионе на уровне 31 гривни за килограмм большинство учебных заведений, среди опубликованных недавно тендеров, закупают его в диапазоне от 35 до 37 гривен. Самое высокое ценовое предложение составляло 38 гривен.

Интересная ситуация с солью для школ и детских садов Виннитчины. Средняя стоимость килограмма этого продукта в области составляет почти 33 гривны за килограмм. Однако, журналисты издания обнаружили тендеры, на которых соль закупали по 60 гривен за килограмм.

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Примерно то же касается и молока, литр которого в Винницкой области в среднем стоит 37 гривен. Но есть учебные заведения, которые умудряются покупать его вдвое дороже. В то же время, есть такие, которые покупают молоко по цене ниже средней.

Относительно панировочных сухарей, то при средней стоимости в 75 гривен за килограмм, есть тендеры на которых цена почти вдвое меньше, а есть - где превышает 100 гривен за килограмм.

В то же время, сливочное масло и растительное масло  - это едва ли не единственные продукты, которые учебные заведения Винницкой области покупают по ценам на уровне средних по региону.

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Media: Schools and kindergartens buy food at clearly inflated prices in region controlled by Groysman's allies
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В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ

Учебные заведения в Винницкой области, подконтрольные партии Гройсмана, регулярно покупают продукты по явно завышенным ценам, такие как яйца, сахар, соль, молоко и панировочные сухари.

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