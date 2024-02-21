В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ

В Винницкой области, большинство общин которой контролируют представители "Украинской стратегии Гройсмана", ценовые предложения на тендерах по некоторым продуктам питания для школ и детских садов явно завышены. К такому выводу пришло местное "20 минут", проанализировав результаты торгов, пишет УНН.

В частности, издание отмечает, что средняя цена за десяток яиц в Винницкой области составляет 55,11 гривен. Преимущественно учебные заведения закупали данный продукт по цене несколько выше средней. На некоторых тендерах цена десятка яиц достигала 65 гривен.

При средней стоимости сахара в регионе на уровне 31 гривни за килограмм большинство учебных заведений, среди опубликованных недавно тендеров, закупают его в диапазоне от 35 до 37 гривен. Самое высокое ценовое предложение составляло 38 гривен.

Интересная ситуация с солью для школ и детских садов Виннитчины. Средняя стоимость килограмма этого продукта в области составляет почти 33 гривны за килограмм. Однако, журналисты издания обнаружили тендеры, на которых соль закупали по 60 гривен за килограмм.

Область, которую контролируют однопартийцы Гройсмана, "завалила" строительство укрытий для школ за средства государственной субвенции

Примерно то же касается и молока, литр которого в Винницкой области в среднем стоит 37 гривен. Но есть учебные заведения, которые умудряются покупать его вдвое дороже. В то же время, есть такие, которые покупают молоко по цене ниже средней.

Относительно панировочных сухарей, то при средней стоимости в 75 гривен за килограмм, есть тендеры на которых цена почти вдвое меньше, а есть - где превышает 100 гривен за килограмм.

В то же время, сливочное масло и растительное масло - это едва ли не единственные продукты, которые учебные заведения Винницкой области покупают по ценам на уровне средних по региону.

Навести порядок: почему партию Гройсмана в Винницкой области стоило оторвать от бюджетного пирога