В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ
Киев • УНН
Учебные заведения в Винницкой области, подконтрольные партии Гройсмана, регулярно покупают продукты по явно завышенным ценам, такие как яйца, сахар, соль, молоко и панировочные сухари.
В Винницкой области, большинство общин которой контролируют представители "Украинской стратегии Гройсмана", ценовые предложения на тендерах по некоторым продуктам питания для школ и детских садов явно завышены. К такому выводу пришло местное "20 минут", проанализировав результаты торгов, пишет УНН.
В частности, издание отмечает, что средняя цена за десяток яиц в Винницкой области составляет 55,11 гривен. Преимущественно учебные заведения закупали данный продукт по цене несколько выше средней. На некоторых тендерах цена десятка яиц достигала 65 гривен.
При средней стоимости сахара в регионе на уровне 31 гривни за килограмм большинство учебных заведений, среди опубликованных недавно тендеров, закупают его в диапазоне от 35 до 37 гривен. Самое высокое ценовое предложение составляло 38 гривен.
Интересная ситуация с солью для школ и детских садов Виннитчины. Средняя стоимость килограмма этого продукта в области составляет почти 33 гривны за килограмм. Однако, журналисты издания обнаружили тендеры, на которых соль закупали по 60 гривен за килограмм.
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Примерно то же касается и молока, литр которого в Винницкой области в среднем стоит 37 гривен. Но есть учебные заведения, которые умудряются покупать его вдвое дороже. В то же время, есть такие, которые покупают молоко по цене ниже средней.
Относительно панировочных сухарей, то при средней стоимости в 75 гривен за килограмм, есть тендеры на которых цена почти вдвое меньше, а есть - где превышает 100 гривен за килограмм.
В то же время, сливочное масло и растительное масло - это едва ли не единственные продукты, которые учебные заведения Винницкой области покупают по ценам на уровне средних по региону.
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В области, которую контролируют соратники Гройсмана, школы и детсады покупают продукты по явно завышенным ценам - СМИ
Учебные заведения в Винницкой области, подконтрольные партии Гройсмана, регулярно покупают продукты по явно завышенным ценам, такие как яйца, сахар, соль, молоко и панировочные сухари.
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