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В області, яку контролюють соратники Гройсмана, школи та дитсадочки купують продукти за явно завищеними цінами – ЗМІ

В області, яку контролюють соратники Гройсмана, школи та дитсадочки купують продукти за явно завищеними цінами – ЗМІ

Київ • УНН

 • 25803 перегляди

Заклади освіти у Вінницькій області, підконтрольні партії Гройсмана, регулярно купують продукти за явно завищеними цінами, такі як яйця, цукор, сіль, молоко та панірувальні сухарі.

У Вінницькій області, більшість громад якої контролюють представники "Української стратегії Гройсмана", цінові пропозиції на тендерах по деяких продуктах харчування для шкіл та дитячих садочків явно завищені. До такого висновку дійшло місцеве "20 хвилин", проаналізувавши результати торгів, пише УНН.

Зокрема, видання зазначає, що середня ціна за десяток яєць у Вінницькій області становить 55,11 гривень. Переважно заклади освіти закупляли даний продукт за ціною дещо вищою від середньою. На деяких тендерах ціна десятка яєць сягала 65 гривень.

При середній вартості цукру у регіоні на рівні 31 гривні за кілограм більшість закладів освіти, серед опублікованих нещодавно тендерів, закуповують його в діапазоні від 35 до 37 гривень. Найвища цінова пропозиція становила 38 гривень.

Цікава ситуація із сіллю для шкіл та дитячих садочків Вінниччини. Середня вартість кілограму цього продукту в області становить майже 33 гривні за кілограм. Однак, журналісти видання виявили тендери, на яких сіль закуповували по 60 гривень за кілограм.

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Приблизно те саме стосуються і молока, літр якого на Вінниччині в середньому коштує 37 гривень. Але є заклади освіти, які примудряються купувати його удвічі дорожче. Водночас, є такі, що купують молоко за ціною нижче середньої.

Щодо панірувальних сухарів, то при середній вартості у 75 гривень за кілограм, є тендери на яких ціна майже удвічі менше, а є – де перевищує 100 гривень за кілограм.

Водночас, вершкове масло та олія  - це чи не єдині продукти, які заклади освіти Вінницької області купують за цінами на рівні середніх по регіону.

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Захар Подкидишев

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