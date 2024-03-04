У соратника Гройсмана спробували пояснити як "на папері" відремонтували ліцей, який постраждав від ракетного удару: деталі

Підлеглі мера Вінниці, соратника експрем’єра Володимира Гройсмана Сергія Моргунова переконують, що проводили певні роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по місту 14 липня 2022 року у корпусі початкових класів ліцею №8. Офіційну відповідь Вінницької міської ради публікує місцеве видання "20 хвилин", пише УНН.

Деталі

У документі за підписом заступника начальника відділу звернень апарату Вінницької міськради зазначається, що протягом 2022-2023 років на проведення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару у корпусі початкових класів ліцею №8 було виділено 479 тисяч гривень.

Чиновники переконують, що ці кошти були витрачені на "заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації. За рахунок цих видатків було виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт (позитивний) по об’єкту".

Також підлеглі Моргунова стверджують, що у цьогорічному бюджеті Вінниці передбачено більше 27 мільйонів гривень на проведення капітального ремонту корпусу початкових класів ліцею №8.

Цікаво, що у документі не вказано скільки конкретно коштів з майже пів мільйона було витрачено на проектно-кошторисну документацію, а скільки – на заходи з енергозбереження.

До того ж, не зовсім зрозуміло, які саме заходи з енергозбереження проводилися у закладі. Принаймні, вікна заклеєні плівкою та закриті дерев’яними плитами – це якось зовсім не схоже на ремонтні роботи, які потребують значних капіталовкладень.

Контекст

14 липня 2022 року, внаслідок прильоту ворожої ракети по центру Вінниці у корпусі початкових класів ліцею №8 ударною хвилею були вибиті вікна, в деяких класах просіла або відвалилася стеля. Однак, сама будівля встояла.

З того часу батьки школярів неодноразово зверталися до різноманітних інстанцій аби дізнатися, коли в корпусі зроблять необхідні ремонтні роботи аби усунути наслідки ракетного удару.

Лише у липні 2023 року з’ясувалося, що на підставі результатів огляду та рекомендацій експертної комісії департамент капітального будівництва Вінницької міської ради розробив проектно-кошторисну документацію з відновлення та капітального ремонту об'єкта. Проект ремонту ліцею подали на виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та Програму відновлення України за сприяння Європейського інвестиційного банку.

При цьому, ще 27 січня 2023 на сайті Вінницької міської ради було опубліковано офіційне повідомлення, в якому чорним по білому написано, що "за рахунок коштів резервного фонду здійснили капітальний ремонт будівель закладів освіти, які зазнали руйнувань внаслідок ракетного удару: КЗ "Вінницький ліцей №8" та "Дошкільний навчальний заклад №27 ВМР". Також відремонтували приміщення Вінницького відділу ДРАЦС з укриттям та дві квартири у будинку на вул. І. Бевза, 2".

Додатково

Вінницька область, де обласну раду та більшість місцевих громад контролюють представники партії Гройсмана минулого року "завалила" будівництво укриттів для шкіл за кошти державної субвенції.

За даними Мінфіну, на цілі у Вінницькій області витратили 62% від отриманих коштів, що є одним з найгірших показників по Україні.

Тим часом в шести ліцеях Вінниці триває будівництво протирадіаційних укриттів монолітного типу, тендери на яке проводилися ще минулого року.

Загальна сума, на яку укладено контракти, становить більше ніж 278 мільйонів гривень.

Два найдорожчі тендери виграла фірма "БК СТАМ": ліцей №12 - 57,2 мільйона гривень, ліцей №13 – 49,3 мільйона гривень.

За інформацією місцевих ЗМІ, 2020 році "БК СТАМ" висували підозри щодо розтрати бюджетних коштів при реконструкції пологового відділення Шаргородської центральної райлікарні у 2017 році, та під час капремонту на території гідрологічного заказника "Зелені криниці" у 2019 році.