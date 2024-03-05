Небезпечна вода Вінниці: жителі міста стали заручниками безгосподарності влади на чолі з однопартійцем Гройсмана

У більш ніж половині криниць Вінниці вода непридатна та небезпечна для вживання через невідповідність санітарним нормам. До такого висновку дійшли спеціалісти Вінницького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби. Результати досліджень колег оприлюднило Головне управління Держпродспоживлужби у Вінницькій області, пише УНН.

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Зазначається, що протягом 2023 року з вінницьких колодязів було досліджено 98 проб води на мікробіологічні показники.

"74 з яких не відповідали санітарним вимогам по загальних коліформах та наявності кишкової палички. На санітарно-хімічні показники досліджено 98 проб, 48 з яких не відповідали нормативним значенням по загальній жорсткості, вмісту хлоридів та нітратів", - ідеться у повідомленні.

У ГУ Держпродспоживслужби служби Вінницької області наголосили, що через небезпеку води у криницях для здоров’я людей директору департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради, голови Асоціації органів самоорганізації населення Вінниці було направлено цілих 12 листів про необхідність проведення очистки та дезінфекції громадських криниць та їх поточного ремонту.

Але, чи була якась реакція від мера Вінниці, соратника експрем’єра Володимира Гройсмана Сергія Моргунова та його підлеглих на цю ситуацію, у Держпродспоживлужбі не повідомляють.

Проблема полягає у тому, що криниці були, фактично, альтернативним джерелом питної води для вінничан, адже вода з водопровідних мереж у Вінниці теж не надто безпечна.

Минулого року під час спалаху захворюваності на гепатит А у Вінниці однією з основних версій масового зараження людей розглядалася саме водопровідна вода.

Тоді фахівці провели дослідження та дійшли висновку, що водопровідна вода у Вінниці є однією з найбрудніших в Україні.

Як зазначав тоді головний санітарний лікар України Ігор Кузін, у місті було відібрано понад 400 проб води з водопровідної мережі та інших джерел водопостачання. Майже у 30% фіксувалося перевищення норми за мікробіологічними показниками, що є суттєвим відхиленням від норми.

"Зауважу, що 30% - це доволі високий показник, якщо врахувати те, що в середньому по Вінницькій області такий показник зазвичай не перевищує 11%, а по Україні становить 7,5%. Щодо хімічних показників питної води. За підсумками досліджень всіх проб води, відхилення від норми виявлено майже в 60%. Це також досить високий показник, тому що в середньому по Україні ми реєструємо близько 20% відхилень", - розповів Кузін.

Однією з причин забрудненості води у колодязях досить часто називають зношеність каналізаційних мереж, з яких нечистоти потрапляють у ґрунтові води.

Тож, фактично, саме Вінницький облводоканал несе відповідальність за те, що вода у місті забруднена, і пити її не бажано.

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Це комунальне підприємство, нагадаємо, очолює Дмитро Кістіон - син давнього соратника Гросмана, екс-керівника "Вінницяоблводоканалу", а нині першого заступника голови Вінницької облради Володимира Кістіона.

Замість того, щоб вживати заходи для покращення якості води у місті, Вінницькій облводоканал скаржиться, що люди не платять за воду, та фігурує у кримінальних провадженнях з розкрадання бюджетних коштів.

У грудні 2023 року правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього керівника "Вінницяоблвводоканалу" щодо розтрати 10 мільйонів бюджетних коштів на ремонт каналізаційних мереж.

Суть справи полягає у тому, що в 2018 році комунальне підприємство закупило у підставної фірми обладнання для виконання відповідних робіт за завищеними цінами.

Потім ці 10 мільйонів були "відмиті" та осіли у кишенях усіх причетних до махінації.

Правоохоронці, звісно, не озвучують прізвища ключового фігуранта справи, але на той момент Вінницький облводоканал очолював Олександр Чернятинський.

Чернятинського та начальника відділу капітального будівництва вінницького облводоканалу Сергія Григорука, який разом з ним проходить по справі, підозрюють у розтраті чужого майна, вчиненого в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Їм обом світить до 12 років в’язниці.

Чернятинський очолював вінницький облводоканал з липня 2016 по березень 2022 року, і, як стверджують місцеві ЗМІ, є кумом Володимира Кістіона. А заступником у Чернятинського був Дмитро Кістіон.

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