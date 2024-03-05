Небезпечна вода Вінниці: жителі міста стали заручниками безгосподарності влади на чолі з однопартійцем Гройсмана

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8394 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69224 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154540 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151264 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125284 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133803 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85646 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93344 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98944 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89752 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25799 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6794 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14435 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7396 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9522 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151264 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223382 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372970 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309029 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2400 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14441 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31653 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28449 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125284 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Небезпечна вода Вінниці: жителі міста стали заручниками безгосподарності влади на чолі з однопартійцем Гройсмана

Київ • УНН

 • 200383 перегляди

Небезпечна вода Вінниці: жителі міста стали заручниками безгосподарності влади на чолі з однопартійцем Гройсмана

Небезпечна вода Вінниці: жителі міста стали заручниками безгосподарності влади на чолі з однопартійцем Гройсмана

У більш ніж половині криниць Вінниці вода непридатна та небезпечна для вживання через невідповідність санітарним нормам. До такого висновку дійшли спеціалісти Вінницького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби. Результати досліджень колег оприлюднило Головне управління Держпродспоживлужби у Вінницькій області, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом 2023 року з вінницьких колодязів було досліджено 98 проб води на мікробіологічні показники.

"74 з яких не відповідали санітарним вимогам по загальних коліформах та наявності кишкової палички. На санітарно-хімічні показники досліджено 98 проб, 48 з яких не відповідали нормативним значенням по загальній жорсткості, вмісту хлоридів та нітратів", - ідеться у повідомленні.

У ГУ Держпродспоживслужби служби Вінницької області наголосили, що через небезпеку води у криницях для здоров’я людей директору департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради, голови Асоціації органів самоорганізації населення Вінниці було направлено цілих 12 листів про необхідність проведення очистки та дезінфекції громадських криниць та їх поточного ремонту.

Але, чи була якась реакція від мера Вінниці, соратника експрем’єра Володимира Гройсмана Сергія Моргунова та його підлеглих на цю ситуацію, у Держпродспоживлужбі не повідомляють.

Проблема полягає у тому, що криниці були, фактично, альтернативним джерелом питної води для вінничан, адже вода з водопровідних мереж у Вінниці теж не надто безпечна.

Минулого року під час спалаху захворюваності на гепатит А у Вінниці однією з основних версій масового зараження людей розглядалася саме водопровідна вода.

Тоді фахівці провели дослідження та дійшли висновку, що водопровідна вода у Вінниці є однією з найбрудніших в Україні.

Як зазначав тоді головний санітарний лікар України Ігор Кузін, у місті було відібрано понад 400 проб води з водопровідної мережі та інших джерел водопостачання. Майже у 30% фіксувалося перевищення норми за мікробіологічними показниками, що є суттєвим відхиленням від норми.

"Зауважу, що 30% - це доволі високий показник, якщо врахувати те, що в середньому по Вінницькій області такий показник зазвичай не перевищує 11%, а по Україні становить 7,5%. Щодо хімічних показників питної води. За підсумками досліджень всіх проб води, відхилення від норми виявлено майже в 60%. Це також досить високий показник, тому що в середньому по Україні ми реєструємо близько 20% відхилень", - розповів Кузін.

Однією з причин забрудненості води у колодязях досить часто називають зношеність каналізаційних мереж, з яких нечистоти потрапляють у ґрунтові води.

Тож, фактично, саме Вінницький облводоканал несе відповідальність за те, що вода у місті забруднена, і пити її не бажано.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи вдасться Гройсману вмити руки: що приховує брудна вода водоканалу Вінниці

Це комунальне підприємство, нагадаємо, очолює Дмитро Кістіон - син давнього соратника Гросмана, екс-керівника "Вінницяоблводоканалу", а нині першого заступника голови Вінницької облради Володимира Кістіона.

Замість того, щоб вживати заходи для покращення якості води у місті, Вінницькій облводоканал скаржиться, що люди не платять за воду, та фігурує у кримінальних провадженнях з розкрадання бюджетних коштів.

У грудні 2023 року правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього керівника "Вінницяоблвводоканалу" щодо розтрати 10 мільйонів бюджетних коштів на ремонт каналізаційних мереж.

Суть справи полягає у тому, що в 2018 році комунальне підприємство закупило у підставної фірми обладнання для виконання відповідних робіт за завищеними цінами.

Потім ці 10 мільйонів були "відмиті" та осіли у кишенях усіх причетних до махінації.

Правоохоронці, звісно, не озвучують прізвища ключового фігуранта справи, але на той момент Вінницький облводоканал очолював Олександр Чернятинський.

Чернятинського та начальника відділу капітального будівництва вінницького облводоканалу Сергія Григорука, який разом з ним проходить по справі, підозрюють у розтраті чужого майна, вчиненого в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Їм обом світить до 12 років в’язниці.

Чернятинський очолював вінницький облводоканал з липня 2016 по березень 2022 року, і, як стверджують місцеві ЗМІ, є кумом Володимира Кістіона. А заступником у Чернятинського був Дмитро Кістіон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стара схема за новою вивіскою: як на Вінниччині фірми, що фігурують у кримінальних справах, продовжують освоювати бюджетні кошти

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ПолітикаПублікації
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59