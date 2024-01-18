"Відмили" 10 мільйонів гривень, тепер жаліються, що немає чим платити за електроенергію: чому ростуть борги КП "Вінницяоблводоканал"

На фоні кримінального провадження про "відмивання" 10 мільйонів гривень комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал", яке очолює син соратника експрем’єра Гройсмана, бідкається, що йому не вистачає коштів, щоб платити за електроенергію, пише УНН.

Борги КП "Вінницяоблводоканал" за електроенергію перевищили 21 мільйон гривень. Це були змушені визнати у самому комунальному підприємстві. В офіційному повідомленні КП ідеться, що станом на січень 2023 року борг за електроенергію становив 17 мільйонів 431 тисячі гривень. А у грудні минулого року ця сума становила вже 21 мільйон 314 тисяч гривень.

Тобто, за рік заборгованість за електроенергію зросла більше ніж на чотири мільйони гривень.

На своїй сторінці у Facebook "Вінницяоблводоканал" також бідкається, що витрати в день на електроенергію та реагенти для очищення води становлять близько 1,2 мільйона гривень, а метр поліетиленової водопровідної труби коштує 45 тисяч гривень.

Також, судячи з повідомлень на тій же сторінці, аварійні витоки води у Вінниці стаються доволі-таки регулярно. Тож, якась частина вінничан ледь не щодня змушена сидіти без води.

З цього всього виникає питання до професійних якостей керівництва комунального підприємства, яке здатне лише скаржитися, а не докладати зусиль, щоб виправити ситуацію.

КП "Вінницяоблводоканал", нагадаємо, з 2022 року очолює син першого заступника голови Вінницької облради Володимира Кістіона Дмитро Кістіон.

Кістіон-старший, до речі, свого часу сам керував цим комунальним підприємством, а його син у ньому працює з 2013 року.

Скарги Дмитра Кістіона та його підлеглих на те, що їм не вистачає коштів, щоб покрити найнеобхідніші витрати, виглядають особливо цинічно на фоні багатомільйонних розтрат "Вінницяоблводоканалу".

У грудні минулого року правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього керівника "Вінницяоблвводоканалу" щодо розтрати 10 мільйонів бюджетних коштів на ремонт каналізаційних мереж.

Суть справи полягає у тому, що в 2018 році комунальне підприємство закупило у підставної фірми обладнання для виконання відповідних робіт за завищеними цінами.

Потім ці 10 мільйонів були "відмиті" та осіли у кишенях усіх причетних до махінації.

Правоохоронці, звісно, не озвучували прізвища ключового фігуранта справи, але на той момент Вінницький облводоканал очолював Олександр Чернятинський.

Чернятинського та начальника відділу капітального будівництва вінницького облводоканалу Сергія Григорука, який разом з ним проходить по справі, підозрюють у розтраті чужого майна, вчиненого в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Дмитро Кістіон на той момент був заступником Чернятинського.

Ще один епізод стосується того, що у серпні 2018 року слідче управління ГУ НП України у Вінницькій області розпочало кримінальне провадження. Фігурантами справи стали службові особи "Мікс Лайт" та КП "Вінницяоблводоканал".

Згідно з ухвалою суду, між обома компаніями було укладено договір підряду на реконструкцію ділянки напірного каналізаційного колектору на суму понад 1,3 мільйона гривень. Однак, за підробленими документами, роботи не були виконані, а кошти були привласнені.

Одним із засновників "Мікс Лайт" був Дмитро Кістіон. Але під час розслідування стало відомо, що він вийшов із засновників фірми за два місяці до початку кримінального провадження.

На фоні цього не дивно, чому у "Вінницяоблводоканалу" ростуть борги.

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