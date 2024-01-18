"Отмыли" 10 миллионов гривен, теперь жалуются, что нечем платить за электроэнергию: почему растут долги КП "Винницаоблводоканал"

На фоне уголовного производства об "отмывании" 10 миллионов гривен коммунальное предприятие "Винницаоблводоканал", которое возглавляет сын соратника экс-премьера Гройсмана, жалуется, что ему не хватает средств, чтобы платить за электроэнергию, пишет УНН.

Долги КП "Винницаоблводоканал" за электроэнергию превысили 21 миллион гривен. Это были вынуждены признать в самом коммунальном предприятии. В официальном сообщении КП говорится, что по состоянию на январь 2023 года долг за электроэнергию составил 17 миллионов 431 тысячу гривен. А в декабре прошлого года эта сумма составляла уже 21 миллион 314 тысяч гривен.

То есть, за год задолженность за электроэнергию выросла более чем на четыре миллиона гривен.

На своей странице в Facebook "Винницаоблводоканал" также жалуется, что расходы в день на электроэнергию и реагенты для очистки воды составляют около 1,2 миллиона гривен, а метр полиэтиленовой водопроводной трубы стоит 45 тысяч гривен.

Также, судя по сообщениям на той же странице, аварийные утечки воды в Виннице происходят довольно-таки регулярно. Поэтому, какая-то часть винничан чуть ли не ежедневно вынуждена сидеть без воды.

Из этого всего возникает вопрос к профессиональным качествам руководства коммунального предприятия, которое способно лишь жаловаться, а не прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию.

КП "Винницаоблводоканал", напомним, с 2022 года возглавляет сын первого заместителя председателя Винницкого облсовета Владимира Кистиона Дмитрий Кистион.

Кистион-старший, кстати, в свое время сам руководил этим коммунальным предприятием, а его сын в нем работает с 2013 года.

Жалобы Дмитрия Кистиона и его подчиненных на то, что им не хватает средств, чтобы покрыть самые необходимые расходы, выглядят особенно цинично на фоне многомиллионных растрат "Винницаоблводоканала".

В декабре прошлого года правоохранители завершили расследование в отношении бывшего руководителя "Винницаоблвводоканала" по растрате 10 миллионов бюджетных средств на ремонт канализационных сетей.

Суть дела заключается в том, что в 2018 году коммунальное предприятие закупило у подставной фирмы оборудование для выполнения соответствующих работ по завышенным ценам.

Затем эти 10 миллионов были "отмыты" и осели в карманах всех причастных к махинации.

Правоохранители, конечно, не озвучивали фамилии ключевого фигуранта дела, но на тот момент Винницкий облводоканал возглавлял Александр Чернятинский.

Чернятинского и начальника отдела капитального строительства винницкого облводоканала Сергея Григорука, который вместе с ним проходит по делу, подозревают в растрате чужого имущества, совершенного в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Дмитрий Кистион на тот момент был заместителем Чернятинского.

Еще один эпизод касается того, что в августе 2018 года следственное управление ГУ НП Украины в Винницкой области начало уголовное производство. Фигурантами дела стали должностные лица "Микс Лайт" и КП "Винницаоблводоканал".

Согласно постановлению суда, между обеими компаниями был заключен договор подряда на реконструкцию участка напорного канализационного коллектора на сумму более 1,3 миллиона гривен. Однако, по поддельным документам, работы не были выполнены, а средства были присвоены.

Одним из основателей "Микс Лайт" был Дмитрий Кистион. Но в ходе расследования стало известно, что он вышел из учредителей фирмы за два месяца до начала уголовного производства.

На фоне этого неудивительно, почему у "Винницаоблводоканала" растут долги.

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