Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана.

В более чем половине колодцев Винницы вода непригодна и опасна для употребления из-за несоответствия санитарным нормам. К такому выводу пришли специалисты Винницкого городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы. Результаты исследований коллег обнародовало Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в течение 2023 года из винницких колодцев было исследовано 98 проб воды на микробиологические показатели.

"74 из которых не соответствовали санитарным требованиям по общим колиформам и наличию кишечной палочки. На санитарно-химические показатели исследовано 98 проб, 48 из которых не соответствовали нормативным значениям по общей жесткости, содержанию хлоридов и нитратов", - говорится в сообщении.

В ГУ Госпродпотребслужбы службы Винницкой области отметили, что из-за опасности воды в колодцах для здоровья людей директору департамента коммунального хозяйства и благоустройства Винницкого горсовета, председателю Ассоциации органов самоорганизации населения Винницы было направлено целых 12 писем о необходимости проведения очистки и дезинфекции общественных колодцев и их текущего ремонта.

Но, была ли какая-то реакция от мэра Винницы, соратника экс-премьера Владимира Гройсмана Сергея Моргунова и его подчиненных на эту ситуацию, в Госпродпотребслужбе не сообщают.

Проблема заключается в том, что колодцы были фактически альтернативным источником питьевой воды для винничан, ведь вода из водопроводных сетей в Виннице тоже не слишком безопасна.

В прошлом году во время вспышки заболеваемости гепатитом А в Виннице одной из основных версий массового заражения людей рассматривалась именно водопроводная вода.

Тогда специалисты провели исследования и пришли к выводу, что водопроводная вода в Виннице является одной из самых грязных в Украине.

Как отмечал тогда главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в городе было отобрано более 400 проб воды из водопроводной сети и других источников водоснабжения. Почти в 30% фиксировалось превышение нормы по микробиологическим показателям, что является существенным отклонением от нормы.

"Замечу, что 30% - это довольно высокий показатель, если учесть то, что в среднем по Винницкой области такой показатель обычно не превышает 11%, а по Украине составляет 7,5%. Относительно химических показателей питьевой воды. По итогам исследований всех проб воды, отклонения от нормы выявлены почти в 60%. Это также достаточно высокий показатель, потому что в среднем по Украине мы регистрируем около 20% отклонений", - рассказал Кузин.

Одной из причин загрязненности воды в колодцах довольно часто называют изношенность канализационных сетей, из которых нечистоты попадают в грунтовые воды.

Поэтому, фактически, именно Винницкий облводоканал несет ответственность за то, что вода в городе загрязнена, и пить ее не желательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы

Это коммунальное предприятие, напомним, возглавляет Дмитрий Кистион - сын давнего соратника Гросмана, экс-руководителя "Винницаоблводоканала", а ныне первого заместителя председателя Винницкого облсовета Владимира Кистиона.

Вместо того, чтобы принимать меры для улучшения качества воды в городе, Винницкий облводоканал жалуется, что люди не платят за воду, и фигурирует в уголовных производствах по хищению бюджетных средств.

В декабре 2023 года правоохранители завершили расследование в отношении бывшего руководителя "Винницаоблвводоканала" по растрате 10 миллионов бюджетных средств на ремонт канализационных сетей.

Суть дела заключается в том, что в 2018 году коммунальное предприятие закупило у подставной фирмы оборудование для выполнения соответствующих работ по завышенным ценам.

Затем эти 10 миллионов были "отмыты" и осели в карманах всех причастных к махинации.

Правоохранители, конечно, не озвучивают фамилии ключевого фигуранта дела, но на тот момент Винницкий облводоканал возглавлял Александр Чернятинский.

Чернятинского и начальника отдела капитального строительства винницкого облводоканала Сергея Григорука, который вместе с ним проходит по делу, подозревают в растрате чужого имущества, совершенного в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Им обоим светит до 12 лет тюрьмы.

Чернятинский возглавлял винницкий облводоканал с июля 2016 по март 2022 года, и, как утверждают местные СМИ, является кумом Владимира Кистиона. А заместителем у Чернятинского был Дмитрий Кистион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства