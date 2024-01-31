В місті, яким керує соратник Гройсмана, людям пропонують окремо платити за прибирання снігу або робити це самотужки
Київ • УНН
Жителі Вінниці, мер якої є соратником колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повинні окремо платити за прибирання снігу або робити це самостійно.
У Вінниці міські комунальні служби не прибирають сніг поблизу багатоквартирних будинків. Їх мешканцям пропонують або окремо оплачувати цю послугу, або прибирати сніг самотужки. Про це пише місцеве видання "Новини Вінниці", повідомляє УНН.
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Як зазначає видання, згідно правил благоустрою міста, відповідальність за снігові замети та ожеледицю поблизу багатоквартирних будинків через примхи природи несуть їхні мешканці у вигляді свого ОСББ.
При цьому, у Вінницькій міській раді пропонують хитрий вихід із ситуації: укладати договори на прибирання снігу із управляючими компаніями.
Як пишуть "Новини Вінниці", у місті сім таких компаній, і усі вони комунальні, тобто і так утримуються за кошти вінничан.
Якщо ж сніг не прибраний, то є ризик отримати штраф. За цим пильно слідкує "Муніципальна варта" Вінниці, яка вже склала 34 приписи на голів ОСББ, а на двох з них ще й протоколи про адміністративну відповідальність.
У листопаді минулого року, до речі, двох співробітників "Муніципальної варти" затримали за підозрою у рекеті. За версією слідства, вони під керівництвом одного з депутатів Вінницької районної ради вибили 9 тисяч неіснуючого боргу у місцевого підприємця.
Не дивно, що більшість мешканців Вінниці, багаторічним мером якої є соратник експрем’єра Володимира Гройсмана Сергій Моргунов негативно оцінюють роботу міських комунальників у зимовий період.
Згідно опитування видання "Новини Вінниці" незадовільно роботу комунальників оцінюють 58% респондентів, - позитивно лише 7%.
Додатково
Раніше УНН писав, доцільних проведення деяких тендерів на закупівлі солі для посипання доріг та тротуарів у Вінниці викликає сумніви.
Зокрема, у вересні та жовтні минулого року "Вінницьке шляхове управління" закупило солі більш ніж на дев’ять мільйонів гривень.
Об’єми закупленої солі викликають питання, адже видаються завищеними.
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