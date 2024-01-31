В місті, яким керує соратник Гройсмана, людям пропонують окремо платити за прибирання снігу або робити це самотужки

ukenru
29 березня, 19:41 • 47325 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 102079 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117765 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119023 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235308 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157629 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148256 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133778 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121772 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34979 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 27114 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22863 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 22344 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 18159 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235295 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386604 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441542 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449863 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359239 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117757 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131088 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125257 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99333 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108241 перегляди
Актуальне
В місті, яким керує соратник Гройсмана, людям пропонують окремо платити за прибирання снігу або робити це самотужки

В місті, яким керує соратник Гройсмана, людям пропонують окремо платити за прибирання снігу або робити це самотужки

Київ • УНН

 • 24337 перегляди

Жителі Вінниці, мер якої є соратником колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повинні окремо платити за прибирання снігу або робити це самостійно.

У Вінниці міські комунальні служби не прибирають сніг поблизу багатоквартирних будинків. Їх мешканцям пропонують або окремо оплачувати цю послугу, або прибирати сніг самотужки. Про це пише місцеве видання "Новини Вінниці", повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначає видання, згідно правил благоустрою міста, відповідальність за снігові замети та ожеледицю поблизу багатоквартирних будинків через примхи природи несуть їхні мешканці у вигляді свого ОСББ. 

При цьому, у Вінницькій міській раді пропонують хитрий вихід із ситуації: укладати договори на прибирання снігу із управляючими компаніями. 

Як пишуть "Новини Вінниці", у місті сім таких компаній, і усі вони комунальні, тобто і так утримуються за кошти вінничан.

Якщо ж сніг не прибраний, то є ризик отримати штраф. За цим пильно слідкує "Муніципальна варта" Вінниці, яка вже склала 34 приписи на голів ОСББ, а на двох з них ще й протоколи про адміністративну відповідальність.

У листопаді минулого року, до речі, двох співробітників "Муніципальної варти" затримали за підозрою у рекеті. За версією слідства, вони під керівництвом одного з депутатів Вінницької районної ради вибили 9 тисяч неіснуючого боргу у місцевого підприємця.

Не дивно, що більшість мешканців Вінниці, багаторічним мером якої є соратник експрем’єра Володимира Гройсмана Сергій Моргунов негативно оцінюють роботу міських комунальників у зимовий період.

Згідно опитування видання "Новини Вінниці" незадовільно роботу комунальників оцінюють 58% респондентів, - позитивно лише 7%.

Додатково

Раніше УНН писав, доцільних проведення деяких тендерів на закупівлі солі для посипання доріг та тротуарів у Вінниці викликає сумніви.

Зокрема, у вересні та жовтні минулого року "Вінницьке шляхове управління" закупило солі більш ніж на дев’ять мільйонів гривень. 

Об’єми закупленої солі викликають питання, адже видаються завищеними.

"Відмили" 10 мільйонів гривень, тепер жаліються, що немає чим платити за електроенергію: чому ростуть борги КП "Вінницяоблводоканал"18.01.24, 10:59 • 489176 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоПолітика
suspilneСуспільне
vinnytsiaВінниця
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92