В городе, которым руководит соратник Гройсмана, людям предлагают отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно
Киев • УНН
Жители Винницы, мэр которой является соратником бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, должны отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно.
В Виннице городские коммунальные службы не убирают снег вблизи многоквартирных домов. Их жителям предлагают или отдельно оплачивать эту услугу, или убирать снег самостоятельно. Об этом пишет местное издание "Новости Винницы", сообщает УНН.
Детали
Как отмечает издание, согласно правилам благоустройства города, ответственность за снежные заносы и гололед вблизи многоквартирных домов из-за капризов природы несут их жители в виде своего ОСМД.
При этом, в Винницком городском совете предлагают хитрый выход из ситуации: заключать договоры на уборку снега с управляющими компаниями.
Как пишут "Новости Винницы", в городе семь таких компаний, и все они коммунальные, то есть и так содержатся за средства винничан.
Если же снег не убран, то есть риск получить штраф. За этим пристально следит "Муниципальная стража" Винницы, которая уже составила 34 предписания на председателей ОСМД, а на двух из них еще и протоколы об административной ответственности.
В ноябре прошлого года, кстати, двух сотрудников "Муниципальной стражи" задержали по подозрению в рэкете. По версии следствия, они под руководством одного из депутатов Винницкого районного совета выбили 9 тысяч несуществующего долга у местного предпринимателя.
Неудивительно, что большинство жителей Винницы, многолетним мэром которой является соратник экс-премьера Владимира Гройсмана Сергей Моргунов негативно оценивают работу городских коммунальщиков в зимний период.
Согласно опросу издания "Новости Винницы" неудовлетворительно работу коммунальщиков оценивают 58% респондентов, - положительно лишь 7%.
Дополнительно
Ранее УНН писал, целесообразность проведения некоторых тендеров на закупки соли для посыпки дорог и тротуаров в Виннице вызывает сомнения.
В частности, в сентябре и октябре прошлого года "Винницкое дорожное управление" закупило соли более чем на девять миллионов гривен.
Объемы закупленной соли вызывают вопросы, ведь кажутся завышенными.
"Отмыли" 10 миллионов гривен, теперь жалуются, что нечем платить за электроэнергию: почему растут долги КП "Винницаоблводоканал"18 январь 2024, 08:59 • 488823 просмотра
В городе, которым руководит соратник Гройсмана, людям предлагают отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно
Жители Винницы, мэр которой является соратником бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, должны отдельно платить за уборку снега или делать это самостоятельно.
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