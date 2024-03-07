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Мер Вінниці: мільйонер з нетрів на утриманні дружини

Київ • УНН

 • 257859 перегляди

Мер Вінниці, соратник колишнього прем'єр-міністра Гройсмана, та його дружина у 2022 році заробили майже 8 мільйонів гривень річного доходу, причому річна зарплата у нього - менше 600 тисяч гривень

Мер Вінниці: мільйонер з нетрів на утриманні дружини

При відносно скромній річній зарплаті, яка становить майже 600 тисяч гривень, мер Вінниці, соратник експрем’єра Гройсмана Сергій Моргунов разом зі своєю дружиною може похвалитися річним доходом у майже вісім мільйонів гривень. Це випливає з декларації Вінницького міського голови за 2022 рік, пише УНН.

Згідно з документом, Моргунов у 2022 році на посаді міського голови заробив 583 857 гривень. Але основний дохід соратнику Гройсмана принесла доплата за поділ спадкового майна – 1,8 мільйона гривень. І це при тому, що Моргунов й до цього був гривневим мільйонером. В перерахунку на вітчизняну валюту готівкою та у банку він тримав понад шість мільйонів гривень.

Всі інші мільйони у 2022 році в родину Моргунових принесла дружина мера Вінниці – Наталія Моргунова. 

Від підприємницької діяльності вона отримала понад 2,5 мільйона гривень, 2,38 мільйона гривень – дивідендів, і скромних 119 тисяч гривень процентів. 

За підрахунками ЗМІ, за рівнем сукупного річного доходу Моргунова входить до топ-5 родин мерів великих міст та голів ОВА. А дружина мера Вінниці за цим же показником входить до топ-5 других половинок мерів великих міст та голів ОВА.

Цікаво, до речі, що Наталія Моргунова має не найбільший річний дохід серед дружин мерів міст Вінницької області. Пальмою першості їй довелося поступитися дружині мера Погребище Лілії Волинській.

Власне, у тому, що є мер, який разом з дружиною за рік заробив майже вісім мільйонів гривень, нічого кримінального немає. 

От тільки топ-5, до яких потрапила родина Моргунових, це, мабуть, єдине чим нині можуть похвалитися вінничани. Адже, їхнє місто, яке колись визнавалося одним з найкомфортніших в Україні, поступово перетворилася на обласний центр, в якому мешканців багатоквартирних будинків під загрозою штрафів ледь не самотужки заставляють прибирати сніг. 

А приводом "для гордості", до прикладу, може бути те, що у Вінниці чи не найбрудніша в Україні вода.

У соратника Гройсмана спробували пояснити як "на папері" відремонтували ліцей, який постраждав від ракетного удару: деталі04.03.24, 11:40 • 238234 перегляди

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