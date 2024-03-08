Контролює чи замітає сліди: соратник Гройсмана "несподівано" вирішив поцікавитися, як будує укриття фірма з неоднозначною репутацією

Мер Вінниці, соратник експрем'єра Володимира Гройсмана Сергій Моргунов вирішив поцікавитися, як фірма з неоднозначною репутацією, яка без жодної конкуренції виграла багатомільйонний тендер, зводить протирадіаційне укриття в одному з навчальних закладів міста, пише УНН.

На своїй сторінці у соцмережі Моргунов повідомив, що перевірив хід робіт з будівництва протирадіаційного укриття у Вінницькому ліцеї №23.

"Сьогодні їздив у ліцей № 23, де будуємо протирадіаційне укриття. Тут роботи тривають по графіку, тож плануємо, що учні зможуть повернутися в стіни рідного навчального закладу вже в новому навчальному році. Укриття розраховане на майже 1 000 осіб. Тут передбачено три додаткові аварійні виходи. Облаштовані вентиляція, санвузли та приміщення для зберігання їжі", - написав Моргунов.

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Тендер на будівництво укриття в згаданому навчальному закладі був оголошений ще минулого року. На нього заявилася лише одна фірма з пропискою у Житомирі – "Люксбудсервіс". Не дивно, що вона і отримала "жирний" підряд більше ніж на 44, 5 мільйона гривень.

Сам факт того, що у чотирьох з шести тендерах на будівництво таких укриттів у ліцеях Вінниці заявлявся, і, відповідно, перемагав один учасник, уже викликає певні підозри у картельній змові. До якої, не виключено, що причетні чиновники Вінницької міськради.

Фірма "Люксбудсервіс" активність у держзакупівлях почала проявляти після повномасштабної російської агресії. До початку війни ця фірма, яка була створена у 2017 році, виграла лише один тендер на скромні 172 тисячі гривень. Після 24 лютого – виграно тендерів більше ніж на 146 мільйонів гривень.

Цікаво, що більшість з виграних тендерів є дрібними, і найбільш фінансово переможним є саме тендер по ліцею №23 у Вінниці.

А ще цікаво, що фірма "Люксбудсервіс" пов’язана ще з одним будівельним підрядником із Житомира – ТОВ УК "Комфорт-Буд".

Цей підрядник виграв тендер на реконструкцію Житомирської обласної дитячої лікарні. І як стверджують місцеві журналісти, вартість робіт по цьому об’єкту може бути завищена більше ніж на 70 мільйонів гривень.

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