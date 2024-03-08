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Контролює чи замітає сліди: соратник Гройсмана "несподівано" вирішив поцікавитися, як будує укриття фірма з неоднозначною репутацією

Київ • УНН

 • 322756 перегляди

Соратник Гройсмана "несподівано" вирішив поцікавитися, як будує укриття фірма з неоднозначною репутацією

Контролює чи замітає сліди: соратник Гройсмана "несподівано" вирішив поцікавитися, як будує укриття фірма з неоднозначною репутацією

Мер Вінниці, соратник експрем'єра Володимира Гройсмана Сергій Моргунов вирішив поцікавитися, як фірма з неоднозначною репутацією, яка без жодної конкуренції виграла багатомільйонний тендер, зводить протирадіаційне укриття в одному з навчальних закладів міста, пише УНН.

На своїй сторінці у соцмережі Моргунов повідомив, що перевірив хід робіт з будівництва протирадіаційного укриття у Вінницькому ліцеї №23.

"Сьогодні їздив у ліцей № 23, де будуємо протирадіаційне укриття. Тут роботи тривають по графіку, тож плануємо, що учні зможуть повернутися в стіни рідного навчального закладу вже в новому навчальному році. Укриття розраховане на майже 1 000 осіб. Тут передбачено три додаткові аварійні виходи. Облаштовані вентиляція, санвузли та приміщення для зберігання їжі", - написав Моргунов.

Мер Вінниці: мільйонер з нетрів на утриманні дружини07.03.24, 15:39 • 257859 переглядiв

Тендер на будівництво укриття в згаданому навчальному закладі був оголошений ще минулого року. На нього заявилася лише одна фірма з пропискою у Житомирі – "Люксбудсервіс". Не дивно, що вона і отримала "жирний" підряд більше ніж на 44, 5 мільйона гривень.

Сам факт того, що у чотирьох з шести тендерах на будівництво таких укриттів у ліцеях Вінниці заявлявся, і, відповідно, перемагав один учасник, уже викликає певні підозри у картельній змові. До якої, не виключено, що причетні чиновники Вінницької міськради.

Фірма "Люксбудсервіс" активність у держзакупівлях почала проявляти після повномасштабної російської агресії. До початку війни ця фірма, яка була створена у 2017 році, виграла лише один тендер на скромні 172 тисячі гривень. Після 24 лютого – виграно тендерів більше ніж на 146 мільйонів гривень.

Цікаво, що більшість з виграних тендерів є дрібними, і найбільш фінансово переможним є саме тендер по ліцею №23 у Вінниці.

А ще цікаво, що фірма "Люксбудсервіс" пов’язана ще з одним будівельним підрядником із Житомира – ТОВ УК "Комфорт-Буд".

Цей підрядник виграв тендер на реконструкцію Житомирської обласної дитячої лікарні. І як стверджують місцеві журналісти, вартість робіт по цьому об’єкту може бути завищена більше ніж на 70 мільйонів гривень.

Область, яку контролюють однопартійці Гройсмана, "завалила" будівництво укриттів для шкіл за кошти державної субвенції20.02.24, 10:40 • 23036 переглядiв

Захар Подкидишев

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