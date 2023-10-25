Нова спроба Гройсмана повернутись в політику обернулась скандалом

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Перші ж результати моніторингу виявили сплеск активності на регіональному рівні колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Екс-прем'єр буквально в середині жовтня заявив про "передачу першої партії з 200 дронів на фронт", трохи пізніше Володимир Гройсман об'явив про передачу для захисників "перших п'ять ловців шахедів, автомобілів позашляховиків". Незважаючи на те, що на момент передачі необхідної на фронті техніки йшов приблизно 600 день війни, колишній прем'єр був чесний і не приховував, що це була перша допомога фронту в такому вигляді.

Бо на запитання журналістів "Лівого берегу" в червні, про власні активності під час великої війни, Володимир Гройсман не відповів. Як зазначали журналісти, на своєму Facebook політик приділяє значну увагу долям захисників країни, підтримуючи їх, але не часто звітує про проекти допомоги фронту, залишаючи, мабуть, таку можливість керівникам вінницької громади.

І ось, в жовтні ця ситуація раптово змінюється і колишній прем'єр повідомляє про значну і потрібну допомогу фронту у своїх соцмережах. Повідомлення Володимира Гройсмана репостять в соцмережах його соратники по партії "Українська Стратегія Гройсмана" - мер Вінниці Сергій Моргунов і голова Вінницької Обласної Ради Вячеслав Соколовий.

Ці меседжі раптово підхоплюють місцеві онлайн-змі та деякі національні медіа.

Але, як виявилось, не все є так насправді, як виглядає на перший погляд.

Інтонація та масовий характер поширення інформації виглядає як заздалегідь спланована піар-кампанія політика.

Тут варто згадати, що Володимира Гройсмана неодноразово критикували за невдалий піар на темі війни та й в цілому складалось враження, що колишній керівник Уряду якось загубився після повномасштабного вторгнення окупантів і не виправдав реноме ефективного менеджера в екстремальних умовах, в яких опинилась Україна.

Цілком слушно, що експрем'єр зрозумів, що зараз не час для опозиційних заяв та політичних кампаній, а єдиною можливістю отримати електоральні бали може бути тема допомоги фронту.

Для реалізації цього піар-проекту у Володимира Гройсмана є всі можливості.

Це і власні офіційні статки, розгалужений і легальний бізнес на території Вінницької області, наприклад декілька найбільших торговельних центрів, активний родинний бізнес та дольова участь будівельному бізнесі Вінниці. Колишньому прем'єр-міністру приписують повну монополію на забудову Вінниці житловими кварталами та об'єктами комерційної нерухомості.

Але тут ми, несподівано для себе, знайшли першу і дуже велику проблему колишнього топ-чиновника.

Бо витрачати свої власні заощадження на допомогу ЗСУ Володимир Гройсман не захотів.

Попри те, що Володимир Гройсман, його соратники та різноманітні ЗМІ повідомили про те, що вони "передали першу партію дронів" та перші "п'ять джипів для захисників" виявилось, що ця допомога, яку приписав собі Володимир Гройсман та його волонтерська структура під назвою Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, була придбана за кошти вінничан - платників податків, які наповнюють бюджет міста Вінниці. З якого і були закуплені дрони та автівки.

Далі до вашої уваги ілюстрація як подавалась експрем'єром допомога фронту.

19 жовтня в соцмережах виходить допис Володимира Гройсмана: "Передали захисникам перших пʼять ловців шахедів - нових позашляховиків з прожекторами до них. Далі буде… Слава ЗСУ! Слава Україні!"

Пише в соцмережах Володимир Гройсман і його соратники, жодним словом не згадуючи, що ці автомобілі були закуплені з бюджету міста Вінниці.

Шо підтверджують тендери і проведені закупівлі Вінницькою міською радою та повне співпадіння кількості імарок автівок.

Як бачимо, ця хвиля піар-проекту Володимира Гройсмана обійшлась бюджету Вінниці в 6 мільйонів 250 тисяч гривень.

Але Володимир Гройсман трохи витратився на розкрутку цієї теми в ЗМІ і телеграм-каналах. Де теж немає ні слова про те, що "ловці шахедів" були придбані за кошти вінничан. Навпаки, всі ці повідомлення вийшли під гучними заголовками: Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб Гройсмана передав перших 5 ловців шахедів – нових позашляховиків з прожекторами до них.

Раніше аналогічна хвиля піару Володимира Гройсмана за кошти платників податків пройшла й на передачі дронів.

І в цьому випадку Володимир Гройсман заявив що він передав першу партію з 200 дронів на передову. З таким же акцентом заяву підхопили у ЗМІ.

Хоча, як показують тендери Прозоро, і ця техніка була придбана з бюджету Вінниці.

Цікаво, що жодне з місцевих ЗМІ не звернуло увагу на факт явної маніпуляції політиків. А офіційні джерела, як наприклад сайт і соцмережі Вінницької міської ради, взагалі "підіграли" піар-проекту Володимира Гройсмана за кошти міського бюджету на темі допомозі ЗСУ.

Для початку офіційний сайт міської ради Вінниці поступився "правом першої піар-хвилі" Володимиру Гройсману, який офіційно сьогодні немає жодного відношення до муніципалітету Вінниці.

Бо заяви про "допомогу фронту" були опубліковані колишнім прем'єром 19 жовтня і в той же день пішли в медіа з потрібним акцентом, без згадки міської ради і бюджетних коштів.

А ось офіційне повідомлення міської ради з'явилось лише на наступний день. З обтікаємою назвою "Вінниця вчергове передала 5 автомобілів українським Захисникам".

І тут вперше з'являється певне протиріччя між заявами Володимира Гройсмана і міською радою. Адже на сайті міськради повідомили, що це муніципалітет передав 5 всюдихідних автомобілів з прожекторами для них вінницьким військовим.

Але на сайті муніципалітету не забули дати "гольову передачу" Володимиру Гройсману, зазначивши, що це сталось "у межах роботи Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу" (волонтерська структура яку очолює Володимир Гройсман).

Яким чином Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб Володимира Гройсмана причетний до придбання 5 автівок для Нацгвардії, як свідчать тендерні закупівлі, за 6 мільйонів 250 тис грн, офіційне джерело Вінницької міської ради не пояснило.

Бо місцевий бюджет Вінниці наповнюють податками вінничани, розподіляють бюджетні кошти депутати міської ради, закупівлю проводять відповідні структурні підрозділи міської ради. Хіба що тим, що придбану за бюджетні кошти техніку передали не самі вінничани, а Володимир Гройсман, який примудрився на цьому ще й отримати піар у медіа.