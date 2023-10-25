Новая попытка Гройсмана вернуться в политику обернулась скандалом

Детали

Первые же результаты мониторинга выявили всплеск активности на региональном уровне бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Экс-премьер буквально в середине октября заявил о "передаче первой партии из 200 дронов на фронт", чуть позже Владимир Гройсман объявил о передаче для защитников "первых пять ловцов шахедов, автомобилей внедорожников". Несмотря на то, что на момент передачи необходимой на фронте техники шел примерно 600 день войны, бывший премьер был честен и не скрывал, что это была первая помощь фронту в таком виде.

Потому что на вопрос журналистов "Левого берега" в июне, о собственных активностях во время большой войны, Владимир Гройсман не ответил. Как отмечали журналисты, на своем Facebook политик уделяет значительное внимание судьбам защитников страны, поддерживая их, но не часто отчитывается о проектах помощи фронту, оставляя, видимо, такую возможность руководителям винницкой общины.

И вот, в октябре эта ситуация внезапно меняется и бывший премьер сообщает о значительной и нужной помощи фронту в своих соцсетях. Сообщение Владимира Гройсмана репостят в соцсетях его соратники по партии "Украинская Стратегия Гройсмана" - мэр Винницы Сергей Моргунов и председатель Винницкого Областного Совета Вячеслав Соколовый.

Эти месседжи внезапно подхватывают местные онлайн-сми и некоторые национальные медиа.

Но, как оказалось, не все так на самом деле, как выглядит на первый взгляд.

Интонация и массовый характер распространения информации выглядит как заранее спланированная пиар-кампания политика.

Здесь стоит вспомнить, что Владимира Гройсмана неоднократно критиковали за неудачный пиар на теме войны и в целом создавалось впечатление, что бывший руководитель правительства как-то потерялся после полномасштабного вторжения оккупантов и не оправдал реноме эффективного менеджера в экстремальных условиях, в которых оказалась Украина.

Вполне справедливо, что экс-премьер понял, что сейчас не время для оппозиционных заявлений и политических кампаний, а единственной возможностью получить электоральные баллы может быть тема помощи фронту.

Для реализации этого пиар-проекта у Владимира Гройсмана есть все возможности.

Это и собственное официальное состояние, разветвленный и легальный бизнес на территории Винницкой области, например несколько крупнейших торговых центров, активный семейный бизнес и долевое участие в строительном бизнесе Винницы. Бывшему премьер-министру приписывают полную монополию на застройку Винницы жилыми кварталами и объектами коммерческой недвижимости.

Но здесь мы, неожиданно для себя, нашли первую и очень большую проблему бывшего топ-чиновника.

Потому что тратить свои собственные сбережения на помощь ВСУ Владимир Гройсман не захотел.

Несмотря на то, что Владимир Гройсман, его соратники и различные СМИ сообщили о том, что они "передали первую партию дронов" и первые "пять джипов для защитников" оказалось, что эта помощь, которую приписал себе Владимир Гройсман и его волонтерская структура под названием Межрегиональный координационный гуманитарный штаб, была приобретена за средства винничан - налогоплательщиков, которые наполняют бюджет города Винницы. Из которого и были закуплены дроны и машины.

Далее вашему вниманию иллюстрация как подавалась экс-премьером помощь фронту.

19 октября в соцсетях выходит сообщение Владимира Гройсмана: "Передали защитникам первых пять ловцов шахедов - новых внедорожников с прожекторами к ним. Дальше будет… Слава ВСУ. Слава Украине."

Пишет в соцсетях Владимир Гройсман и его соратники, ни словом не упоминая, что эти автомобили были закуплены из бюджета города Винницы.

Что подтверждают тендеры и проведенные закупки Винницким городским советом и полное совпадение количества и марок автомобилей.

Как видим, эта волна пиар-проекта Владимира Гройсмана обошлась бюджету Винницы в 6 миллионов 250 тысяч гривен.

Но Владимир Гройсман немного потратился на раскрутку этой темы в СМИ и телеграм-каналах. Где тоже нет ни слова о том, что "ловцы шахедов" были приобретены за средства винничан. Наоборот, все эти сообщения вышли под громкими заголовками: Межрегиональный координационный гуманитарный штаб Гройсмана передал первым 5 ловцов шахедов – новых внедорожников с прожекторами к ним.

Ранее аналогичная волна пиара Владимира Гройсмана за средства налогоплательщиков прошла и на передаче дронов.

И в этом случае Владимир Гройсман заявил что он передал первую партию из 200 дронов на передовую. С таким же акцентом заявление подхватили в СМИ.

Хотя, как показывают тендеры Прозоро, и эта техника была приобретена из бюджета Винницы.

Интересно, что ни одно из местных СМИ не обратило внимание на факт явной манипуляции политиков. А официальные источники, как например сайт и соцсети Винницкого городского совета, вообще "подыграли" пиар-проекту Владимира Гройсмана за средства городского бюджета на теме помощи ВСУ.

Для начала официальный сайт городского совета Винницы уступил "право первой пиар-волны" Владимиру Гройсману, который официально сегодня не имеет никакого отношения к муниципалитету Винницы.

Ибо заявления о "помощи фронту" были опубликованы бывшим премьером 19 октября и в тот же день пошли в медиа с нужным акцентом, без упоминания городского совета и бюджетных средств.

А вот официальное сообщение городского совета появилось лишь на следующий день. С обтекаемым названием "Винница в очередной раз передала 5 автомобилей украинским Защитникам".

И здесь впервые появляется определенное противоречие между заявлениями Владимира Гройсмана и городским советом. Ведь на сайте горсовета сообщили, что это муниципалитет передал 5 вездеходных автомобилей с прожекторами для них винницким военным.

Но на сайте муниципалитета не забыли дать "голевую передачу" Владимиру Гройсману, отметив, что это произошло "в рамках работы Межрегионального координационного гуманитарного штаба" (волонтерская структура которую возглавляет Владимир Гройсман).

Каким образом Межрегиональный координационный гуманитарный штаб Владимира Гройсмана причастен к приобретению 5 автомобилей для Нацгвардии, как свидетельствуют тендерные закупки, за 6 миллионов 250 тыс грн, официальный источник Винницкого городского совета не объяснил.

Потому что местный бюджет Винницы наполняют налогами винничане, распределяют бюджетные средства депутаты городского совета, закупку проводят соответствующие структурные подразделения городского совета. Разве что тем, что приобретенную за бюджетные средства технику передали не сами винничане, а Владимир Гройсман, который умудрился на этом еще и получить пиар в медиа.