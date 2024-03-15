Ночная атака рф на Винницкую область: погибли супруги, еще три человека ранены

В результате вражеской атаки БпЛА в Винницкой области в ночь на 15 марта погибли супруги. Их сын получил ранения, также травмировались двое подростков 17 и 18 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным ОПГ, во время атаки БПЛА два вражеских дрона попали в частный жилой сектор.

В Винницком районе от вражеской атаки погибли супруги 52 и 53 лет. Их сын госпитализирован в больницу, указали в ОГП.

В Тульчинском районе в результате попадания дрона пострадали двое подростков 17 и 18 лет.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

Сообщалось, что в Винницкой области количество погибших в результате атаки рф возросло до двух.