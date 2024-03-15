Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
tulchynТульчин
vinnitsaВинница
Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  110254 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  109737 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  121167 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  137896 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  127356 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126865 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120660 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109070 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123321 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121246 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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11 марта 2024, 08:40  •  272853 просмотра

Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек

Ночная атака беспилотника на гражданскую инфраструктуру в Винницкой области привела к ранению 2 человек, гибели 1 и повреждению жилых домов, ГСЧС провела спасательные работы и оказала психологическую помощь пострадавшим.

Война •   •  6857 просмотра
Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек

На передовой произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском.

Война •   •  7582 просмотра
На передовой произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА

Российская атака на Киев с помощью около 15 беспилотников "Шахид" из Курской области была отбита средствами противовоздушной обороны, что не привело к жертвам и разрушениям.

Война •   •  10643 просмотра
В Киеве атака "шахедов" обошлась без жертв и разрушений - КГВА

Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"

Украинские Воздушные силы успешно сбили 27 беспилотников "Шахид" иранского производства, запущенных российскими войсками ночью над несколькими регионами Украины.

Война •   •  10089 просмотра
Воздушные Силы сбили все запущенные врагом 27 "шахедов"

Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 4 удара по местам сосредоточения личного состава российско-террористических войск по всей линии фронта.

Война •   •  10224 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 4 удара по врагу - Генштаб

Латвия может депортировать 800 россиян

Латвия может депортировать 800 россиян, которые не подали заявление на постоянное или временное проживание и не сдали тест на знание латышского языка.

Общество •   •  11545 просмотра
Латвия может депортировать 800 россиян

Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"

Disney выпустит телевизионную версию церемонии вручения "Оскара" с включением украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе", которая ранее была пропущена.

Война •   •  10231 просмотра
Disney перевыпустит телеверсию "Оскар" с награждением "20 дней в Мариуполе"

Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день защиты прав потребителей. Что еще можно отметить 15 марта

Сегодня, 15 марта, во многих странах мира экологи, зоозащитники, любители дикой природы присоединяются к мероприятиям по случаю Международного дня защиты детенышей тюленей (бельков).

УНН Lite •   •  13378 просмотра
Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день защиты прав потребителей. Что еще можно отметить 15 марта

Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

Российские оккупанты на оккупированных украинских территориях отбирают транспортные средства у местных жителей, задержанных за нарушение комендантского часа, принуждают их к принудительным работам, таким как копание окопов, задерживают подозреваемых в нелояльности после проверки российских паспортов и телефонов.

Война •   •  10382 просмотра
Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

В Японии разбился военный вертолет

Военный вертолет Сил самообороны Японии разбился в префектуре Оита, никто из местных жителей не пострадал.

Общество •   •  7091 просмотра
В Японии разбился военный вертолет