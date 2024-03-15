Ночной удар по Винницкой области: работники ГСЧС спасли двух человек

Оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданской инфраструктуре Винницкой области. 2 человека спасли и передали медикам, сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Тело одной жертвы спасатели деблокировали из-под завалов. На месте обстрела психолог ГСЧС оказывает психологическую помощь пострадавшим.

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Кроме этого, в Тульчинской общине, из-за падения обломков БПЛА поврежден еще один жилой дом. Два человека получили травмы и госпитализированы в больницу.

В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб