Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб
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В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые
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Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о важной встрече на следующей неделе
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В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в Винницкой области в результате удара беспилотника по жилому дому.
На Сумщине 5 человек ранены из-за обстрелов россиян
5 человек получили ранения в Сумской области в результате интенсивных российских обстрелов нескольких населенных пунктов.
Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко
Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена после того, как расследование выявило хищения и незадекларированные активы его семьи.
В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов
В Хмельницкой области, Украина, сообщалось о взрывах в условиях воздушной тревоги и подозрения на движение беспилотников "Шахид" в направлении Староконстантинова.
С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский
По словам Президента Владимира Зеленского, Украина ежедневно накапливает все больше сил дальнего действия.
В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые
Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которых госпитализировали.
Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул приверженность Франции миру, признав при этом необходимость решительности и мужества, чтобы не дать россии победить в войне в Украине, поскольку ее победа подорвет европейскую безопасность и доверие к ней.
Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше
Президент Зеленский заявил, что будет больше оружия украинского производства, в частности снарядов, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, чтобы помочь украинским войскам в войне против россии.
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о важной встрече на следующей неделе
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, и Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, договорились провести двустороннюю встречу между правительственными командами на следующей неделе для обсуждения украинско-венгерских отношений и поиска взаимовыгодных решений в двусторонних вопросах.
В Госдепе заявили, что США не будут признавать результаты фиктивных выборов рф на оккупированных территориях
США осуждают фейковые выборы, которые проводит рф на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты, подтверждая свою позицию, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым являются частью суверенной Украины.