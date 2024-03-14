В Винницкой области из-за попадания "шахеда" один человек погиб

В Винницкой области один человек погиб, еще четверо ранены в результате попадания российского беспилотника в жилой дом, сообщил руководитель ОВА Борзов, передает УНН.

Детали

В результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека. К сожалению, один человек погиб. На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов. Подробности позже написал Борзов.

Ранее стало известно, что во время воздушной тревоги "шахед" попал в жилой дом.