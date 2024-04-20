Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Правоохранители начали уголовное производство по факту расстрела патрульных полицейских в Винницкой области. Сейчас проверяется информация о причастности к инциденту двух военнослужащих. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники патрульной полиции остановили легковой автомобиль.

Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один сотрудник полиции погиб, второй получил ранения.

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) - резюмировали в ОГПУ.

Сейчас проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, осуществляются неотложные следственные действия.

Сейчас проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих - заявили в Офисе генпрокурора.

Напомним

Сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции, а его напарник был ранен.

По информации местных СМИ злоумышленники были одеты в военную форму.

На инцидент уже отреагировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, неважно кто и в какой одежде, состоянии - "оправдания этому преступлению нет".

Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий