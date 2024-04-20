Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
vinnitsaВинница
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  125280 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  107212 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  78887 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  100566 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206253 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236587 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232833 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176458 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  358832 просмотра

Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

20-летний сотрудник милиции Максим Зарецкий погиб во время ночного нападения, когда двое мужчин открыли огонь по сотрудникам милиции во время проверки транспортного средства в Гайсинском районе Винницкой области.

Общество •   •  17930 просмотра
Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ

Министерство обороны Великобритании не использовало более половины международного военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, предназначенного для Украины, из-за бюрократических задержек с оформлением контрактов, выделив или потратив пока только 404 миллиона фунтов стерлингов.

Война •   •  19678 просмотра
Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ

россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА

Глава Днепропетровской областной военной администрации заявил о взрывах, прогремевших в Каменском районе Днепропетровской области во время воздушной тревоги.

Война •   •  17282 просмотра
россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА

Масштабная атака беспилотников в 8 областях рф - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ - источник

Совместная операция СБУ, ГУР и ССО Вооруженных Сил Украины была направлена на энергетическую инфраструктуру России, которая питает ее военно-промышленный комплекс, что привело к разрушениям и перебоям в 8 регионах.

Война •   •  22581 просмотра
Масштабная атака беспилотников в 8 областях рф - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ - источник

Из-за повреждения энергоинфраструктуры есть ограничения на Харьковщине и в Кривом Роге, аварийной помощи сегодня не планируется - Минэнерго

Из-за повреждения линий электропередач в Харьковской области и Кривом Роге продолжают действовать графики отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики.

Общество •   •  19711 просмотра
Из-за повреждения энергоинфраструктуры есть ограничения на Харьковщине и в Кривом Роге, аварийной помощи сегодня не планируется - Минэнерго

Восстановлено движение в Украину для грузовиков перед ПП "Корчева - Краковец"

Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков в пункте пропуска Корчова-Краковец на украинско-польской границе после того, как ранее разблокировали пункт пропуска Медыка-Шегини.

Экономика •   •  19460 просмотра
Восстановлено движение в Украину для грузовиков перед ПП "Корчева - Краковец"

россияне атаковали жилые кварталы Волчанска: есть погибший и раненая

60-летняя женщина получила ранения, а 50-летний гражданский мужчина погиб во время обстрела российскими войсками жилого дома и частного дома в Волчанске Харьковской области.

Общество •   •  16590 просмотра
россияне атаковали жилые кварталы Волчанска: есть погибший и раненая

Германия планирует приобрести четыре дополнительных Patriot - Bloomberg

Германия рассматривает возможность приобретения 8 зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму около 2,6 миллиардов евро, что вдвое превышает первоначальный заказ на 4 комплекса, размещенный в марте.

политика •   •  15564 просмотра
Германия планирует приобрести четыре дополнительных Patriot - Bloomberg

На Днепропетровщине сбили один БпЛА рф

На Днепропетровщине бойцы Сил ПВО сбили один из российских беспилотников.

Война •   •  13470 просмотра
На Днепропетровщине сбили один БпЛА рф

Клименко об убийстве полицейского в Винницкой области: неважно кто и в какой одежде, оправдания этому нет

Двое мужчин в камуфляже застрелили одного полицейского и ранили другого во время проверки документов в Винницкой области, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.

Общество •   •  13731 просмотра
Клименко об убийстве полицейского в Винницкой области: неважно кто и в какой одежде, оправдания этому нет