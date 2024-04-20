Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

Во время ночного нападения на полицейских в Винницкой области погиб 20-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий. Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает УНН.

Погибший во время ночного нападения полицейский - 20-летний Максим Зарецкий - говорится в сообщении.

Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции.

В полиции сообщили без единственного сына остались родители мужчины. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем.

Дополнение

Сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции, а его напарник был ранен.

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал инцидент, где двое мужчин ночью расстреляли полицейских в Винницкой области, отметив, что неважно кто и в какой одежде, состоянии. Оправдания этому преступлению нет.