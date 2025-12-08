Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки дронов по энергосистеме – ГВА

$42.060.13
19:50 • 250 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 3508 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 9220 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 15386 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 18337 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 25814 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 29982 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29080 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17740 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30671 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ8 декабря, 13:08 • 8204 просмотра
Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и других украинских политиков и военное руководство8 декабря, 13:43 • 6030 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно14:17 • 12374 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 5996 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 6404 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 6458 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 29982 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29080 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30671 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 38345 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 6112 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 38345 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 55771 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 66015 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 66750 просмотра
Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки дронов по энергосистеме – ГВА

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки российских дронов-камикадзе на городскую энергосистему. Городской водоканал переходит на резервное питание, учреждения здравоохранения работают на генераторах.

Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки дронов по энергосистеме – ГВА

В результате массированной атаки российских дронов-камикадзе по городу Сумы обесточена большая часть областного центра, поскольку под ударами оказалась городская энергосистема. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Подробности

По словам Кривошеенко, городской водоканал переходит на резервное питание, а учреждения здравоохранения работают на генераторах.

Мероприятия по ликвидации последствий осложняет продолжающаяся воздушная опасность. Находитесь в безопасных местах 

– отметил глава ГВА.

