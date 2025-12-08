Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки дронов по энергосистеме – ГВА
Киев • УНН
Большая часть Сум обесточена из-за массированной атаки российских дронов-камикадзе на городскую энергосистему. Городской водоканал переходит на резервное питание, учреждения здравоохранения работают на генераторах.
В результате массированной атаки российских дронов-камикадзе по городу Сумы обесточена большая часть областного центра, поскольку под ударами оказалась городская энергосистема. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Подробности
По словам Кривошеенко, городской водоканал переходит на резервное питание, а учреждения здравоохранения работают на генераторах.
Мероприятия по ликвидации последствий осложняет продолжающаяся воздушная опасность. Находитесь в безопасных местах
российские БПЛА атаковали Ахтырскую общину Сумщины: пятеро гражданских в больнице08.12.25, 01:24 • 3744 просмотра