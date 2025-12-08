российские БПЛА атаковали Ахтырскую общину Сумщины: пятеро гражданских в больнице

В ночь на понедельник, 8 декабря, Россия атаковала тремя ударными БПЛА Ахтырскую общину Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, враг попал в многоэтажку.

Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь. Информация о состоянии людей и повреждениях уточняется - рассказал Григоров.

Он уточнил, что сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В который раз – в то время, когда люди спали в своих домах. Угроза вражеских ударов в области сохраняется. Берегите себя и реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - призвал глава Сумской ОВА.

Напомним

В воскресенье, 30 ноября, россияне прицельно ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, из-за чего была обесточена часть города Сумы.

