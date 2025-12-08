российские БПЛА атаковали Ахтырскую общину Сумщины: пятеро гражданских в больнице
Киев • УНН
В ночь на 8 декабря Россия атаковала тремя ударными БПЛА Ахтырскую общину Сумщины, попав в многоэтажку. Пятеро гражданских находятся в больнице, продолжаются аварийно-спасательные работы.
В ночь на понедельник, 8 декабря, Россия атаковала тремя ударными БПЛА Ахтырскую общину Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, враг попал в многоэтажку.
Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь. Информация о состоянии людей и повреждениях уточняется
Он уточнил, что сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.
"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В который раз – в то время, когда люди спали в своих домах. Угроза вражеских ударов в области сохраняется. Берегите себя и реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - призвал глава Сумской ОВА.
Напомним
В воскресенье, 30 ноября, россияне прицельно ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, из-за чего была обесточена часть города Сумы.
