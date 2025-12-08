российские БПЛА атаковали Ахтырскую общину Сумщины: пятеро гражданских в больнице

$42.180.00
7 декабря, 17:16 • 9876 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 15200 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 17139 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 22431 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 48426 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 60086 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 65042 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 58055 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 60515 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56967 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны7 декабря, 14:19 • 5712 просмотра
"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать7 декабря, 15:00 • 9198 просмотра
Соцсеть Х Маска заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа7 декабря, 15:13 • 4518 просмотра
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ7 декабря, 15:33 • 11966 просмотра
Экс-министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Сил ТРОPhoto7 декабря, 15:50 • 7664 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 50362 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 59895 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 72004 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 93196 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 80207 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Павел
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Европа
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 41034 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 50976 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 52193 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 66222 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 63851 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Ту-95

российские БПЛА атаковали Ахтырскую общину Сумщины: пятеро гражданских в больнице

Киев • УНН

 • 334 просмотра

В ночь на 8 декабря Россия атаковала тремя ударными БПЛА Ахтырскую общину Сумщины, попав в многоэтажку. Пятеро гражданских находятся в больнице, продолжаются аварийно-спасательные работы.

российские БПЛА атаковали Ахтырскую общину Сумщины: пятеро гражданских в больнице

В ночь на понедельник, 8 декабря, Россия атаковала тремя ударными БПЛА Ахтырскую общину Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, враг попал в многоэтажку.

Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь. Информация о состоянии людей и повреждениях уточняется

- рассказал Григоров.

Он уточнил, что сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В который раз – в то время, когда люди спали в своих домах. Угроза вражеских ударов в области сохраняется. Берегите себя и реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - призвал глава Сумской ОВА.

Напомним

В воскресенье, 30 ноября, россияне прицельно ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, из-за чего была обесточена часть города Сумы.

российский дрон атаковал энергообъект в Сумской области: электромонтер получил ранения28.11.25, 14:17 • 3358 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Военное положение
Сумская область
Сумы