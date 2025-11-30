Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла

$42.190.00
48.870.00
uken
11:44 • 2982 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 8596 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 13660 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 23776 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 34138 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 28166 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 25711 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22957 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17581 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16784 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
97%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 11244 перегляди
Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню30 листопада, 04:03 • 6232 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 9666 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 8712 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo10:31 • 5394 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 27263 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 75227 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 59311 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 67423 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 65845 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 27263 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 39623 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 56851 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 76324 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 107882 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times

Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла

Київ • УНН

 • 12 перегляди

30 листопада росіяни прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, знеструмивши частину Сум. Це спричинило перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі.

Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла

У неділю, 30 листопада, росіяни прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, через що було знеструмлено частину міста Суми. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова і "Сумиобленерго".

Деталі

Як зазначив начальник ОВА, російські удари спричинили перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі.

Агресор продовжує намагатися позбавити людей базових умов життя, цинічно атакуючи цивільну інфраструктуру. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання

- йдеться в заяві Григорова.

Водночас у "Сумиобленерго" заявили, що через російські удари продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни впродовж останнього тижня використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Суми