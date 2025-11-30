Атака рф на Сумщину 30 листопада: частина міста Суми залишилася без світла
Київ • УНН
30 листопада росіяни прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, знеструмивши частину Сум. Це спричинило перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі.
У неділю, 30 листопада, росіяни прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, через що було знеструмлено частину міста Суми. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова і "Сумиобленерго".
Деталі
Як зазначив начальник ОВА, російські удари спричинили перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі.
Агресор продовжує намагатися позбавити людей базових умов життя, цинічно атакуючи цивільну інфраструктуру. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання
Водночас у "Сумиобленерго" заявили, що через російські удари продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни впродовж останнього тижня використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет.