Атака рф на Сумскую область 30 ноября: часть города Сумы осталась без света

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:44 • 2998 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 8636 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
07:27 • 13679 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 23792 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 34157 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 28179 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 25717 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 22960 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17585 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16788 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
97%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Десятки тысяч румын остались без питьевой воды из-за проблем на плотине30 ноября, 03:31 • 11244 просмотра
Глава МИД Франции: путин столкнется с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня30 ноября, 04:03 • 6232 просмотра
Экономика военного времени: покупательная способность россиян продолжает ослабевать - ISW30 ноября, 05:15 • 9666 просмотра
Польский президент Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита в Москву09:40 • 8712 просмотра
ГУР ликвидировало схему сбыта краденого топлива "кадыровцами" под Бердянском: прозвучало два взрываVideo10:31 • 5394 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 27274 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 75234 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 59319 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 67430 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 65852 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вышгород
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 27274 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 39628 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 56856 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 76329 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 107887 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times

Атака рф на Сумскую область 30 ноября: часть города Сумы осталась без света

Киев • УНН

 • 24 просмотра

30 ноября россияне прицельно ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, обесточив часть Сум. Это вызвало перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе.

Атака рф на Сумскую область 30 ноября: часть города Сумы осталась без света

В воскресенье, 30 ноября, россияне прицельно ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, из-за чего была обесточена часть города Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова и "Сумыоблэнерго".

Детали

Как отметил начальник ОВА, российские удары вызвали перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе.

Агрессор продолжает пытаться лишить людей базовых условий жизни, цинично атакуя гражданскую инфраструктуру. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения

- говорится в заявлении Григорова.

В то же время в "Сумыоблэнерго" заявили, что из-за российских ударов продолжают действовать графики почасовых отключений.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне в течение последней недели использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина
Сумы