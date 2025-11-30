Атака рф на Сумскую область 30 ноября: часть города Сумы осталась без света
Киев • УНН
30 ноября россияне прицельно ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, обесточив часть Сум. Это вызвало перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе.
В воскресенье, 30 ноября, россияне прицельно ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, из-за чего была обесточена часть города Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова и "Сумыоблэнерго".
Детали
Как отметил начальник ОВА, российские удары вызвали перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе.
Агрессор продолжает пытаться лишить людей базовых условий жизни, цинично атакуя гражданскую инфраструктуру. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения
В то же время в "Сумыоблэнерго" заявили, что из-за российских ударов продолжают действовать графики почасовых отключений.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне в течение последней недели использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет.