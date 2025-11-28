российский дрон атаковал энергообъект в Сумской области: электромонтер получил ранения

В результате российского удара 28 ноября по энергообъекту в Сумской области пострадал электромонтер. Он оказался в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь, сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Детали

Бригада энергетиков выполняла работы на территории одного из критических объектов, когда их атаковал российский дрон. В результате пострадал работник "Сумыоблэнерго".

Электромонтер по обслуживанию подстанций получил ранения. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь - заявили в Минэнерго.

Напомним

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщал, что россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Сумской общине 28 ноября. На месте попадания поднялся пожар.

В то же время Служба безопасности Украины задержала агентов в Шосткинском районе Сумской области. Семейная пара наводила российские "Грады" на подразделения Сил обороны в регионе и оправдывала военную агрессию, призывая сдаться оккупантам. Мужчина и женщина получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.