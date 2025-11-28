$42.190.11
11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 6050 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 10398 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 11395 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 20322 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 17080 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 16306 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 14394 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11806 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29833 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российский дрон атаковал энергообъект в Сумской области: электромонтер получил ранения

Киев • УНН

 • 44 просмотра

28 ноября российский удар по энергообъекту в Сумской области ранил электромонтера, который находится в больнице. Бригада энергетиков выполняла работы, когда их атаковал российский дрон.

российский дрон атаковал энергообъект в Сумской области: электромонтер получил ранения

В результате российского удара 28 ноября по энергообъекту в Сумской области пострадал электромонтер. Он оказался в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь, сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Детали

Бригада энергетиков выполняла работы на территории одного из критических объектов, когда их атаковал российский дрон. В результате пострадал работник "Сумыоблэнерго".

Электромонтер по обслуживанию подстанций получил ранения. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь

 - заявили в Минэнерго.

Напомним

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщал, что россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Сумской общине 28 ноября. На месте попадания поднялся пожар.

В то же время Служба безопасности Украины задержала агентов в Шосткинском районе Сумской области. Семейная пара наводила российские "Грады" на подразделения Сил обороны в регионе и оправдывала военную агрессию, призывая сдаться оккупантам. Мужчина и женщина получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Министерство энергетики Украины
Служба безопасности Украины
Украина