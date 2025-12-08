Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку дронів по енергосистемі – МВА

Внаслідок масованої атаки російських дронів-камікадзе по місту Суми знеструмлена більша частина обласного центру, оскільки під ударами опинилася міська енергосистема. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами Кривошеєнка, міський водоканал переходить на резервне живлення, а заклади охорони здоров'я працюють на генераторах.

Заходи з ліквідації наслідків ускладнює повітряна небезпека, яка триває. Перебувайте в безпечних місцях – зазначив голова МВА.

