Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку дронів по енергосистемі – МВА
Київ • УНН
Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку російських дронів-камікадзе на міську енергосистему. Міський водоканал переходить на резервне живлення, заклади охорони здоров'я працюють на генераторах.
Внаслідок масованої атаки російських дронів-камікадзе по місту Суми знеструмлена більша частина обласного центру, оскільки під ударами опинилася міська енергосистема. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
За словами Кривошеєнка, міський водоканал переходить на резервне живлення, а заклади охорони здоров'я працюють на генераторах.
Заходи з ліквідації наслідків ускладнює повітряна небезпека, яка триває. Перебувайте в безпечних місцях
