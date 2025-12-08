Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку дронів по енергосистемі – МВА

$42.060.13
19:50
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Конгрес США виділив Україні 800 млн доларів допомоги на два роки - ЗМІ
8 грудня, 13:08
Прокуратура рф звинуватила у "геноциді" Залужного, Єрмака, Порошенка й інших українських політиків та військове керівництво 
8 грудня, 13:43
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо
14:17
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
15:34
Українців 9 грудня знову чекають графіки відключень: скільки черг буде без світла
15:59
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради
6 грудня, 12:23
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Велика Британія
Німеччина
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
4 грудня, 14:10
Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку дронів по енергосистемі – МВА

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку російських дронів-камікадзе на міську енергосистему. Міський водоканал переходить на резервне живлення, заклади охорони здоров'я працюють на генераторах.

Більша частина Сум знеструмлена через масовану атаку дронів по енергосистемі – МВА

Внаслідок масованої атаки російських дронів-камікадзе по місту Суми знеструмлена більша частина обласного центру, оскільки під ударами опинилася міська енергосистема. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За словами Кривошеєнка, міський водоканал переходить на резервне живлення, а заклади охорони здоров'я працюють на генераторах.

Заходи з ліквідації наслідків ускладнює повітряна небезпека, яка триває. Перебувайте в безпечних місцях 

– зазначив голова МВА.

російські БпЛА атакували Охтирську громаду Сумщини: п'ятеро цивільних у лікарні
08.12.25, 01:24

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Охтирка