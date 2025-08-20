"Все это - демонстративные удары" - Зеленский о ночной атаке РФ, затронувшей газораспределительную станцию в Одесской области
Президент Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ, которая включала удар по газораспределительной станции в Одесской области и ранения людей в Сумской области. Он подчеркнул, что это демонстративные удары, подтверждающие необходимость давления на Москву и новых санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ, в том числе на «подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области», указав, что «все это — демонстративные удары», пишет УНН.
Детали
«Этой ночью из-за удара дронов по Ахтырке в Сумской области ранены 14 человек. За помощью после обстрела обратилась семья с ранеными детьми — 5 месяцев, 4 года, 6 лет. В Константиновке Донецкой области ударом КАБа повреждены пять многоквартирных домов, и до сих пор по меньшей мере три человека находятся под завалами. Продолжается спасательная операция. Также был подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. Были обстрелы и Черниговщины, Харьковщины, Полтавщины. Всего более 60 дронов и баллистическая ракета», — сообщил Зеленский в соцсетях.
Все это — демонстративные удары, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву, необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере. Спасибо всем партнерам, кто помогает остановить эту российскую войну. Вместе с США, Европой и всеми, кто хочет мира, ежедневно работаем ради обеспечения безопасности. Нам нужны сильные гарантии безопасности, чтобы обеспечить действительно надежный и длительный мир.
